Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

TV न्यूज

Shilpa Shinde ने विवादों के चलते छोड़ दिया था शो, 9 साल बाद ‘अंगूरी भाभी’ की वापसी!

Shilpa Shinde: आप सब की पुरानी ‘अंगूरी भाभी’ 9 साल बाद लोकप्रिय कॉमेडी शो ‘भाभी जी घर पर हैं’ में वापसी में कर रही हैं! उन्होंने ये शो कंट्रोवर्सी के बाद छोड़ दिया था। चलिए आपको पूरा मामला बताते हैं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Saurabh Mall

Oct 29, 2025

Shilpa Shinde Angoori Bhabhi

Shilpa Shinde: टीवी इंडस्ट्री से एक गुड न्यूज सामने आई है। 9 साल बाद आखिरकार पुरानी ‘अंगूरी भाभी’ छोटे पर्दे पर धमाल मचाने के लिए तैयार हैं। खबर है कि लोकप्रिय कॉमेडी शो ‘भाभी जी घर पर हैं’ में शिल्पा शिंदे (Shilpa Shinde) की वापसी हो रही है। उन्होंने वर्तमान ‘अंगूरी भाभी’ यानी कि शुभांगी अत्रे को रिप्लेस कर दिया है। ऐसे में देखा जाए तो पुरानी ‘अंगूरी भाभी’ लवर्स के लिए ये अच्छी खबर है।

कंट्रोवर्सी के बाद छोड़ दिया था शो

लोकप्रिय कॉमेडी शो ‘भाभी जी घर पर हैं’ की शुरुआत साल 2015 में हुई थी। लोगों ने शो को काफी सराहा। खास बात ये थी कि इसमें ‘अंगूरी भाभी’ के किरदार को काफी पसंद किया गया। उनकी एपिक लाइन ‘सही पकड़े है’ को लोग आज भी सुनके ठहाके मारते हैं। शो को 10 साल हो चुके हैं, लेकिन लोकप्रियता में कभी कमी नहीं आई। हाँ इतना जरूर है कि ये शो विवादों में रहा। पुरानी ‘अंगूरी भाभी’ यानी की शिल्पा शिंदे ने कंट्रोवर्सी के कारण शो छोड़ने का फैसला लिया था।

शिल्पा शिंदे ने मेकर्स पर लगाए थे गंभीर आरोप

बात साल 2016 की है। शो के ठीक एक साल बाद शिल्पा शिंदे (Shilpa Shinde) का प्रोडक्शन टीम के बीच जबरदस्त मतभेद हो गया था। माहौल इतना बिगड़ गया कि शिल्पा को शो छोड़ना पड़ा। उस वक्त उन्होंने मेकर्स पर कई गंभीर आरोप भी लगाए थे, जिससे टीवी इंडस्ट्री में हलचल मच गई थी।

लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि शिल्पा ने पुरानी बातें पीछे छोड़ दी है। खबरों की मानें तो वह जल्द ही एक्टिंग की दुनिया में शानदार कमबैक करने की तैयारी में हैं।

बात दें शिल्पा की तरफ से किसी भी प्रकार की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है कि वो वापसी कर रही हैं और न ही मेकर्स ने इसका ऐलान किया है।

ये भी पढ़ें

47 साल पुराना वो दंगा जिसमें चली गई 184 लोगों की जान, 50 करोड़ में तैयार होगी फिल्म, कहानी सुनकर कांप उठेगी रूह
बॉलीवुड
Sambhal Files Riot

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

TV News

Published on:

29 Oct 2025 04:00 pm

Hindi News / Entertainment / TV News / Shilpa Shinde ने विवादों के चलते छोड़ दिया था शो, 9 साल बाद ‘अंगूरी भाभी’ की वापसी!

बड़ी खबरें

View All

TV न्यूज

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

Mahhi Vij On Jay Bhanushali Divorce: तलाक की खबरों पर माही विज ने तोड़ी चुप्पी, बोलीं- लीगल एक्शन लूंगी…

TV न्यूज

तलाक की खबरों के बीच जय भानुशाली का बेटी संग वीडियो आया सामने, पत्नी माही विज के कमेंट ने बढ़ाई हलचल

Jay Bhanushali-Mahhi Vij Divorce Update
TV न्यूज

जय भानुशाली से तलाक की खबरों के बीच माही विज का छलका दर्द, बोलीं- 15 दिन से अपने बच्चों से दूर हूं…

Mahhi Vij cry said I have been away from my children
TV न्यूज

दिव्यांका त्रिपाठी के एक्स बॉयफ्रेंड का खुलासा, फैन ने की ऐसी अजीबोगरीब हरकत

Sharad Malhotra Fan Moment
TV न्यूज

Jay Bhanushali and Mahhi Vij Divorce: 15 साल बाद अलग हुए जय-माहि, जानें किस वजह से लिया तलाक

Jay Bhanushali and Mahi Vij Divorce
TV न्यूज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.