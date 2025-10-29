Shilpa Shinde ने विवादों के चलते छोड़ दिया था शो, 9 साल बाद ‘अंगूरी भाभी’ की वापसी!

Shilpa Shinde: टीवी इंडस्ट्री से एक गुड न्यूज सामने आई है। 9 साल बाद आखिरकार पुरानी ‘अंगूरी भाभी’ छोटे पर्दे पर धमाल मचाने के लिए तैयार हैं। खबर है कि लोकप्रिय कॉमेडी शो ‘भाभी जी घर पर हैं’ में शिल्पा शिंदे (Shilpa Shinde) की वापसी हो रही है। उन्होंने वर्तमान ‘अंगूरी भाभी’ यानी कि शुभांगी अत्रे को रिप्लेस कर दिया है। ऐसे में देखा जाए तो पुरानी ‘अंगूरी भाभी’ लवर्स के लिए ये अच्छी खबर है।
लोकप्रिय कॉमेडी शो ‘भाभी जी घर पर हैं’ की शुरुआत साल 2015 में हुई थी। लोगों ने शो को काफी सराहा। खास बात ये थी कि इसमें ‘अंगूरी भाभी’ के किरदार को काफी पसंद किया गया। उनकी एपिक लाइन ‘सही पकड़े है’ को लोग आज भी सुनके ठहाके मारते हैं। शो को 10 साल हो चुके हैं, लेकिन लोकप्रियता में कभी कमी नहीं आई। हाँ इतना जरूर है कि ये शो विवादों में रहा। पुरानी ‘अंगूरी भाभी’ यानी की शिल्पा शिंदे ने कंट्रोवर्सी के कारण शो छोड़ने का फैसला लिया था।
बात साल 2016 की है। शो के ठीक एक साल बाद शिल्पा शिंदे (Shilpa Shinde) का प्रोडक्शन टीम के बीच जबरदस्त मतभेद हो गया था। माहौल इतना बिगड़ गया कि शिल्पा को शो छोड़ना पड़ा। उस वक्त उन्होंने मेकर्स पर कई गंभीर आरोप भी लगाए थे, जिससे टीवी इंडस्ट्री में हलचल मच गई थी।
लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि शिल्पा ने पुरानी बातें पीछे छोड़ दी है। खबरों की मानें तो वह जल्द ही एक्टिंग की दुनिया में शानदार कमबैक करने की तैयारी में हैं।
बात दें शिल्पा की तरफ से किसी भी प्रकार की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है कि वो वापसी कर रही हैं और न ही मेकर्स ने इसका ऐलान किया है।
