Shilpa Shinde ने विवादों के चलते छोड़ दिया था शो, 9 साल बाद ‘अंगूरी भाभी’ की वापसी!

लोकप्रिय कॉमेडी शो ‘भाभी जी घर पर हैं’ की शुरुआत साल 2015 में हुई थी। लोगों ने शो को काफी सराहा। खास बात ये थी कि इसमें ‘अंगूरी भाभी’ के किरदार को काफी पसंद किया गया। उनकी एपिक लाइन ‘सही पकड़े है’ को लोग आज भी सुनके ठहाके मारते हैं। शो को 10 साल हो चुके हैं, लेकिन लोकप्रियता में कभी कमी नहीं आई। हाँ इतना जरूर है कि ये शो विवादों में रहा। पुरानी ‘अंगूरी भाभी’ यानी की शिल्पा शिंदे ने कंट्रोवर्सी के कारण शो छोड़ने का फैसला लिया था।