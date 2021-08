Bigg Boss OTT में शमिता शेट्टी की एंट्री, लोगों ने किया ट्रोल, एक्ट्रेस ने कहा-सांस लेना नहीं छोड़ा, काम क्यों छोड़ें?

मुंबई। रियलिटी शो 'बिग बॉस' का 15वां सीजन शुरू हो गया है। इस बार शो के टीवी वर्जन से पहले ओटीटी वर्जन वूट पर शुरू हुआ है। इस वर्जन की होस्टिंग करण जौहर कर रहे हैं। इस वर्जन में नेहा भसीन, जीशान खान, अक्षरा सिंह और दिव्या अग्रवाल सहित कई प्रतियोगी हैं। शो में शिल्पा शेट्टी की बहन शमिता शेट्टी को भी लिया गया है। इसे लेकर लोग नाराज हो गए हैं और शमिता को ट्रोल कर रहे हैं।

शमिता को किया ट्रोल

शमिता शेट्टी 2009 में 'बिग बॉस 3' का हिस्सा रह चुकी हैं। यह शो शमिता ने बहन शिल्पा की राज कुंद्रा से शादी के कारण बीच में ही छोड़ दिया था। अब इस शो में उनकी वापसी पर लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया है। लोगों का आरोप है कि शमिता को शामिल कर 'बिग बॉस' ने अपना ही नियम तोड़ दिया है। यूजर्स का आरोप है कि मेकर्स शमिता पर इतने मेहरबान क्यों हैं?

After seeing shamita in big boss..!

Me & my bois waiting for shilpa and raj kundra to join her ......😝😝#ShamitaShetty pic.twitter.com/YwMYEt2KOY — Shubham shaval (@iamshaval) August 8, 2021

#ShamitaShetty left Bigboss 3 in between coz of Shilpa Shettys marriage.



Now she came back to Bigboss coz of Shilpa Shettys husband controversy😭😭😭#BiggBossOTT — 𝐍𝐚𝐡𝐲𝐚𝐧 (@nahyancr7) August 8, 2021

#ShamitaShetty is a former contestant. Why she is again on @BiggBoss Is this because of Shilpa Shetty- Raj Kundra controversy Or She is this year's selected winner by Colors — Cifar (@cifarshayar) August 8, 2021

Choice between money and family ?? What she chose?? #ShamitaShetty — kamlesh porwal (@kporwal81) August 8, 2021

'शिल्पा की शादी के कारण छोड़ा शो, अब जीजू के कारण वापसी'

बिग बॉस के घर में शमिता शेट्टी को देखने के बाद सोशल मीडिया पर लोग अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। वह ट्रोलर्स के निशाने पर आ गईं हैं। अपने जीजा राज कुंद्रा का समर्थन करने की वजह से उन्हें सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल किया जा रहा है। ऐसे में बिग बॉस के घर में शमिता शेट्टी को देखने के बाद लोगों ने उन्हें खूब ट्रोल किया। एक यूजर ने लिखा,'शमिता को बिग बॉस में देखकर लगता है, मैं और मेरा बॉस शिल्पा और राज कुंद्रा के जॉइन करने का इंतजार कर रहे हैं।' एक अन्य यूजर ने लिखा,'शमिता ने बिग बॉस 3 शिल्पा शेट्टी की मैरिज के कारण बीच में ही छोड़ दिया था। अब वह बिग बॉस में शिल्पा और उनके पति के विवाद कारण वापस आ गई हैं।' दूसरे यूजर ने लिखा,'परिवार और पैसे में से विकल्प? उसने क्या चुना? शमिता शेट्टी।' एक अन्य यूजर ने लिखा,'शमिता शेट्टी पूर्व कंटेस्टेंट है। वह बिग बॉस में फिर से क्यों। क्या वह शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा कंट्रोवर्सी के कारण है या वह बिग बॉस की तरफ से तय विनर है।'

सांस लेना नहीं छोड़ा, काम क्यों छोड़ें?'

'बिग बॉस' में एंट्री पर शमिता ने कहा,'मेरा मानना है कि समय चाहे जैसा भी हो, अच्छा या बुरा, जब हम सांस लेना नहीं छोड़ते, तो काम क्यों छोड़ें? 'बिग बॉस' का प्रस्ताव मुझे बहुत पहले आ गया था। मैंने उस वक्त वादा कर दिया था। सोचा था कि इस समय बिग बॉस में जाना सही नहीं होगा। लेकिन वादा कर चुकी थी। एक बार मैंने जो कमिटमेंट कर दी तो अपने आप की भी नहीं सुनती।' शमिता का कहना है कि राज कुंद्रा के अश्लील वीडियोज मामले में फंसने से पहले उन्होंने मेकर्स को हां कर दी थी।