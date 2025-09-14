Rise and Fall के इस कंटेस्टेंट ने बयां किया संघर्ष का दर्द, ऐसे दी गरीबी को मात

Rise and Fall: भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार पवन सिंह इन दिनों एक टीवी रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' में कंटेस्टेंट के तौर पर नजर आ रहे हैं। उन्होंने हालिया एपिसोड में अपनी संघर्ष भरी जिंदगी का किस्सा साझा किया। उन्होंने भावुक होकर बताया कि कैसे कभी फ्लाइट में सफर करना तो दूर, ट्रेन के एसी कोच के अंदर झांकना भी उनके लिए सपना था। आज उन्हीं संघर्षों ने उन्हें वो मुकाम दिलाया है, जहां लाखों लोग उनकी कला के मुरीद हैं।
पवन सिंह ने बताया कि बचपन में फ्लाइट से सफर करना और ट्रेन के एसी कोच में बैठना उनके लिए किसी सपने से काम नहीं था। उन्होंने याद किया कि कैसे वो छत पर सोते थे और रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के ठहरने पर एसी कोच के अंदर झांकते थे ये जानने के लिए कि अंदर का माहौल कैसा होगा।
भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह ने कहा, 'समय-समय की बात है, वो भी एक समय था जब मैं अपने परिवार के साथ छत पर सोता था। जब भी हमारे सर के ऊपर से आसमान में कोई जहाज निकलता हुआ दिखाई देता था तो मैं अपने भाइयों से बात करता था की, इतना छोटा सा जहाज है ना जाने लोग इसमें कैसे बैठते होंगे?'
बिहार के आरा जिला से आने वाले पवन सिंह ने गायकी से शुरुआत की, और 2008 में 'लॉलीपॉप लागेलू' हिट होने के साथ उनकी पहचान भोजपुरी सिनेमा में दर्ज हो गई। आपको बता दें की संगीत और अभिनय दोनों में काम करते-करते ही उन्होंने वो मुकाम पाया है जहां वो आज हैं। आज उनके नाम भोजपुरी के सुपरहिट गाने जैसे, 'सॉरी सॉरी कह तारु', और छठ महापर्व के कई लोकप्रिय गीत दर्ज हैं।
पवन सिंह का ये संघर्ष भरा किस्सा सुनकर वहां मौजूद सभी लोग भावुक हो गए। पवन सिंह ने ये भी कहा कि उन्हें अपने पुराने दिन कभी नहीं भूलने चाहिए, क्योंकि वही उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। पवन सिंह की ये कहानी उन सभी लोगों के लिए प्रेरणादायक है, जो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं।