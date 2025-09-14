Rise and Fall के इस कंटेस्टेंट ने बयां किया संघर्ष का दर्द, ऐसे दी गरीबी को मात

Rise and Fall: भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार पवन सिंह इन दिनों एक टीवी रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' में कंटेस्टेंट के तौर पर नजर आ रहे हैं। उन्होंने हालिया एपिसोड में अपनी संघर्ष भरी जिंदगी का किस्सा साझा किया। उन्होंने भावुक होकर बताया कि कैसे कभी फ्लाइट में सफर करना तो दूर, ट्रेन के एसी कोच के अंदर झांकना भी उनके लिए सपना था। आज उन्हीं संघर्षों ने उन्हें वो मुकाम दिलाया है, जहां लाखों लोग उनकी कला के मुरीद हैं।