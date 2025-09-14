Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

TV न्यूज

Rise and Fall के इस कंटेस्टेंट ने बयां किया संघर्ष का दर्द, ऐसे दी गरीबी को मात

Rise and Fall : 'राइज एंड फॉल' शो के एक कंटेस्टेंट ने अपने संघर्षों का दर्द बयां करते हुए बताया कि कैसे उन्होंने गरीबी को मात दी। उन्होंने अपने मुश्किल दिनों के अनुभवों को साझा किया...

मुंबई

Shiwani Mishra

Sep 14, 2025

RISE AND FALL के इस स्टार ने बताया संघर्ष की दास्तान, ऐसे दी गरीबी को मात
पवन सिंह (फोटो सोर्स : X)

Rise and Fall: भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार पवन सिंह इन दिनों एक टीवी रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' में कंटेस्टेंट के तौर पर नजर आ रहे हैं। उन्होंने हालिया एपिसोड में अपनी संघर्ष भरी जिंदगी का किस्सा साझा किया। उन्होंने भावुक होकर बताया कि कैसे कभी फ्लाइट में सफर करना तो दूर, ट्रेन के एसी कोच के अंदर झांकना भी उनके लिए सपना था। आज उन्हीं संघर्षों ने उन्हें वो मुकाम दिलाया है, जहां लाखों लोग उनकी कला के मुरीद हैं।

Rise and Fall के इस कंटेस्टेंट ने बयां किया संघर्ष

पवन सिंह ने बताया कि बचपन में फ्लाइट से सफर करना और ट्रेन के एसी कोच में बैठना उनके लिए किसी सपने से काम नहीं था। उन्होंने याद किया कि कैसे वो छत पर सोते थे और रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के ठहरने पर एसी कोच के अंदर झांकते थे ये जानने के लिए कि अंदर का माहौल कैसा होगा।

ये भी पढ़ें

फिजिक्स क्लास की वो प्यारी सी लव स्टोरी जिसमें है तकरार और रोमांस का डबल डोज
बॉलीवुड
फिजिक्स क्लास की वो प्यारी सी लव स्टोरी जिसमें है तकरार और रोमांस का डबल डोज

भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार

भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह ने कहा, 'समय-समय की बात है, वो भी एक समय था जब मैं अपने परिवार के साथ छत पर सोता था। जब भी हमारे सर के ऊपर से आसमान में कोई जहाज निकलता हुआ दिखाई देता था तो मैं अपने भाइयों से बात करता था की, इतना छोटा सा जहाज है ना जाने लोग इसमें कैसे बैठते होंगे?'

बिहार के आरा जिला से आने वाले पवन सिंह ने गायकी से शुरुआत की, और 2008 में 'लॉलीपॉप लागेलू' हिट होने के साथ उनकी पहचान भोजपुरी सिनेमा में दर्ज हो गई। आपको बता दें की संगीत और अभिनय दोनों में काम करते-करते ही उन्होंने वो मुकाम पाया है जहां वो आज हैं। आज उनके नाम भोजपुरी के सुपरहिट गाने जैसे, 'सॉरी सॉरी कह तारु', और छठ महापर्व के कई लोकप्रिय गीत दर्ज हैं।

संघर्ष भरा किस्सा

पवन सिंह का ये संघर्ष भरा किस्सा सुनकर वहां मौजूद सभी लोग भावुक हो गए। पवन सिंह ने ये भी कहा कि उन्हें अपने पुराने दिन कभी नहीं भूलने चाहिए, क्योंकि वही उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। पवन सिंह की ये कहानी उन सभी लोगों के लिए प्रेरणादायक है, जो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Entertainment

Updated on:

14 Sept 2025 05:08 pm

Published on:

14 Sept 2025 05:03 pm

Hindi News / Entertainment / TV News / Rise and Fall के इस कंटेस्टेंट ने बयां किया संघर्ष का दर्द, ऐसे दी गरीबी को मात

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.