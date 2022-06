Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin शो के चलते 'स्टार प्लस' को झलनी पड़ रही आलोचना, ट्रेंड कर रहा 'SHAME ON STAR PLUS'

दरअसल, इस शो की वजह से ट्विटर पर स्टार प्लस को लेकर 'SHAME ON STAR PLUS' ट्रेंड कर रहा है और इसी वजह से शो में दिया जाने वाले लव ट्राएंगल. शो में इन दिनों काफी सारे ट्विस्ट और टर्न आ रहे हैं, जो कुछ लोग को पसंद आ रहे हैं तो कुछ को ये एक दम घटिया लग रहे हैं. ऐसे में यूजर्स शो की कहानी में आ रहे हर दिन के एक बदलाव को समझ नहीं पा रही है, जिसके चलते ट्विटर पर 'स्टार प्लस तुम पर शर्म आती है' ट्रेंड हो रहा है. शो में विराट और सई पति-पत्नी हैं, तो वहीं पत्रलेखा की शादी विराट के बड़े भाई से हुई है, जो पहले विराट से प्यार किया करती थी.

Star Plus 21st Century me bhi wahi bekar stories dikhata hai!!



Bnd kro ye Channel dekhna, Unsubscribe hi krdo!



Watch Only #Naagin6 on Colors!!



SHAME ON STAR PLUS — Kʜᴜsʜᴍɪᴊᴀᴀᴢ ᴛᴇᴊʀᴀɴ (@itsmetejasswi_) June 3, 2022

If there was a worst actress award for the worst actress on ITV for the past 20 years, that will straight go to Mrs Sharma Bhatt @StarPlus



She adds zero value to Ghkkpm,yet is on the montage everywhere.



Stop sidelining Ayesha Singh!



SHAME ON STAR PLUS https://t.co/fNiouzPPVk— 𝐊𝐈𝐓𝐙𝐘 (@WittyKittyVixxy) June 3, 2022

I don't know yeh trend kyu horhaa hai 🙂

But I want to take part 🙌🙆🏻‍♀️



SHAME ON STAR PLUS for showing non- sense content for some trp aunties



SHAME ON STAR PLUS showing love triangle craps



SHAME ON STAR PLUS for ruining the image of ITV shows ,



SHAME ON STAR PLUS@StarPlus— Rishi🦋🥀 (@Rishi7724) June 3, 2022

वहीं शो में दिखा जा हा है कि अब पत्रलेखा हमेशा विराट और सई के बीच में परेशानी खड़ी करती रहती है, जिसको लेकर यूजर्स नाराज नजर आ रहे हैं. उनका कहना है कि जो रिश्ता अब खत्म हो चुका है वो इस तरह की हरकते क्यों कर रही हैं? कुछ कहा कहना है कि जब शो में विराट और पत्रलेखा का रिश्ता अब देवर भाभी का हो चुका है तो ये अलग एंगल दिखाने की क्या जरूरत है? फिलहाल के दिनों में शो में दिखाया जा रहा है कि सई और विराट की दोबारा शादी हो चुकी है और वो अपीन जिंदगी में खुश है.