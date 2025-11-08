‘रामायण’ में निभाया रावण का किरदार: ‘विलेन’ बन गया एक्टर, जानें नफरत झेलने वाले अरविंद त्रिवेदी का ये सच

भारतीय टेलीविजन का सबसे यादगार चेहरा अरविंद त्रिवेदी का जन्म 8 नवंबर 1938 इंदौर (मध्य प्रदेश) में हुआ। बचपन से ही उनमें अभिनय का जुनून था, जैसे मंच उनकी आत्मा में बसता हो। पढ़ाई खत्म होते ही उन्होंने थिएटर की राह पकड़ी, और वहीं से शुरू हुआ एक ऐसा सफर जिसने गुजराती रंगमंच को नई ऊंचाइयां दी। उस दौर में गुजराती थिएटर अपनी रफ्तार पकड़ रहा था, और अरविंद त्रिवेदी अपने बड़े भाई उपेंद्र त्रिवेदी के साथ मिलकर खूब एक्टिंग सीखी। इसके बाद दोनों भाइयों ने न सिर्फ स्टेज पर दर्शकों का दिल जीता, बल्कि सिनेमा को भी नया आयाम दिया।