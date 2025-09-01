‘उसने मेरी कार के बोनट पर जोर से मारा और अपनी तोंद को मेरी…’ इस फेमस एक्ट्रेस के साथ दिन दहाड़े की गई बदतमीजी

Sumona Chakravarti Latest Post: छोटे पर्दे की फेमस एक्ट्रेस और स्टैंडप कॉमेडियन सुमोना चक्रवर्ती ने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक पोस्ट शेयर की थी, जिसे पढ़ने के बाद हर कोई हैरान रह गया है। हालांकि, कुछ समय बाद उन्होंने वो पोस्ट डिलीट कर दी, लेकिन सोशल मीडिया पर उस पोस्ट के स्क्रीनशॉट्स वायरल हो रहे हैं। इस पोस्ट के जरिये सुमोना ने बताया कि बीते रविवार को कैसे दिन दहाड़े साउथ मुंबई में मराठा आरक्षण प्रदर्शनकारियों ने उनकी कार पर हमला कर दिया। प्रदर्शनकारियों की इस भीड़ में सुमोना की कार फंस गई और फिर उनके साथ जो कुछ भी हुआ उन्होंने अपनी पोस्ट में बताया है।
सुमोना चक्रवर्ती ने इंस्टाग्राम पर लिखा, ‘आज दोपहर 12:30 बजे। मैं कोलाबा से फोर्ट जा रही थी और अचानक मेरी कार को कुछ लोगों के समूह ने रोक लिया। नारंगी रंग का गमछा पहने एक आदमी आया और मेरी कार के बोनट पर जोर से मार रहा था और मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था।' इसके आगे सुमोना ने लिखा वो आदमी अपनी तोंद को मेरी गाड़ी से सटा रहा था। मेरे सामने ऐसे झूम रहा था जैसे कुछ साबित कर रहा हो। उसके दोस्त भी मेरी कार की विंडो पर जोर-जोर से हाथ मार रहे थे, और ‘जय महाराष्ट्र!’ के नारे लगा रहे थे, मजाक उड़ाते हुए हंस रहे थे। उसके बाद जब मेरी कार थोड़ा सा आगे बढ़ी ही थी तभी 5 मिनट के अंदर ही ऐसा दोबारा हुआ। आश्चर्य की बात ये थी कि पुलिस वाले बैठकर ये सब तमाशा देख रहे थे।’
इसके आगे उन्होंने लिखा, ‘मैं, अपनी कार में, दिन के उजाले में, साउथ बॉम्बे में- असुरक्षित महसूस कर रही थी। और सड़कें? केले के छिलकों, प्लास्टिक की बोतलों, गन्दगी से भरी पड़ी हैं। फुटपाथों पर कब्जा कर रखा है। प्रदर्शनकारी वहीं खा रहे हैं, सो रहे हैं, नहा रहे हैं, खाना बना रहे हैं, पेशाब कर रहे हैं, शौच कर रहे हैं, वीडियो कॉल कर रहे हैं, रील बना रहे हैं, देखा जाए तो विरोध के नाम पर मुंबई दर्शन कर रहे हैं।’
सुमोना ने अपनी पोस्ट के जरिये ये भी बताया, ‘मैं पूरी जिंदगी मुंबई में ही रही हूं और इससे पहले कभी भी असुरक्षित महसूस नहीं किया, खासकर साउथ मुंबई में। हालांकि, इतने सालों में पहली बार, मुझे एक्चुअली असुरक्षित महसूस हुआ, दिन के उजाले में अपनी कार की सुरक्षा में, मुझे सचमुच असुरक्षित महसूस हुआ और मगर अचानक ही मुझे लगा कि मैं बहुत लकी हूं कि मेरा एक दोस्त मेरे साथ था। फिर मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि अगर मैं अकेली होती, तो क्या होता?’
वो लिखती हैं, ‘मेरा मन तो वीडियो रिकॉर्ड करने का था, लेकिन मुझे महसूस हुआ कि इससे वो और भड़क सकते हैं। इसलिए मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। मुझे ये सोच कर डर लगता है कि आप चाहे कोई भी हों, या कहीं भी हों, कानून-व्यवस्था का उलंघन होने में पल भर नहीं लगता है। एक महिला और इस शहर से प्यार करने वाले व्यक्ति के रूप में, मैं चिंतित हूं, मुझे दुःख है।क्योंकि हम इससे बेहतर के हकदार हैं. हमें अपने ही शहर में सुरक्षित फील करने का हक है।’
इसके साथ ही उन्होंने इस पोस्ट को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, ‘ये डिजिटल भारत नहीं जिसकी वो बात करते रहते हैं। क्योंकि जब जातिवाद, धर्म, राजनीति, भ्रष्टाचार, नौकरशाही, अशिक्षा और बेरोजगारी देश के लोगों पर हावी हो रही हो तो यह विकास नहीं है, यह पतन है। #मराठाकोटाप्रदर्शन।’
आपको बता दें कि मुंबई में ये प्रदर्शन मराठों के लिए 10% आरक्षण की मांग के लिए किया जा रहा है। सुमोना चक्रवर्ती एक बांग्ला एक्ट्रेस भी हैं और उनको कई टीवी शोज और रियलिटी शोज में भी देख जा चुका है। इसके अलावा उनको इंडस्ट्री में कपिल शर्मा के साथ शो करने के चलते घर-घर में पहचाना जाने लगा है।