‘उसने मेरी कार के बोनट पर जोर से मारा और अपनी तोंद को मेरी…’ इस फेमस एक्ट्रेस के साथ दिन दहाड़े की गई बदतमीजी

सुमोना चक्रवर्ती ने इंस्टाग्राम पर लिखा, ‘आज दोपहर 12:30 बजे। मैं कोलाबा से फोर्ट जा रही थी और अचानक मेरी कार को कुछ लोगों के समूह ने रोक लिया। नारंगी रंग का गमछा पहने एक आदमी आया और मेरी कार के बोनट पर जोर से मार रहा था और मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था।' इसके आगे सुमोना ने लिखा वो आदमी अपनी तोंद को मेरी गाड़ी से सटा रहा था। मेरे सामने ऐसे झूम रहा था जैसे कुछ साबित कर रहा हो। उसके दोस्त भी मेरी कार की विंडो पर जोर-जोर से हाथ मार रहे थे, और ‘जय महाराष्ट्र!’ के नारे लगा रहे थे, मजाक उड़ाते हुए हंस रहे थे। उसके बाद जब मेरी कार थोड़ा सा आगे बढ़ी ही थी तभी 5 मिनट के अंदर ही ऐसा दोबारा हुआ। आश्चर्य की बात ये थी कि पुलिस वाले बैठकर ये सब तमाशा देख रहे थे।’