शेफाली की मौत के ढाई महीने बाद पराग ने बताया क्या हुआ था उस रात, बोले- वो बॉडी छोड़…

Parag Tyagi On Wife Shefali Jariwala Death: 27 जून 2025 की रात शायद ही पराग त्यागी अपनी जिंदगी में कभी भूल पाएंगे। ये वही काली रात थी जब उनकी पत्नी और एक्ट्रेस शेफाली जरीवाला की मौत हुई थी। वह अपने घर में बेहोश हो गई थी, आनन-फानन में उन्हें पराग हॉस्पिटल लेकर भागे, लेकिन एक्ट्रेस को बचाया नहीं जा सका। इसके बाद उनकी मौत की वजह को लेकर कई तरह की बातें सामने आई थीं। अब पराग ने अपनी पत्नी के बारे में खुलकर बात की है। उन्होंने बताया कि उस रात उन्हें पहले से ही कुछ बुरा होने का अहसास हो रहा था।
पराग त्यागी ने अपना खुद का एक यूट्यूब चैनल शुरू किया है। जिसका नाम उन्होंने 'हमारी अधूरी कहानी' रखा है। पराग त्यागी से जब पूछा गया कि उस रात क्या हुआ था, क्या शेफाली जरीवाला में कुछ बदलाव था, तो वह बोले, 'नहीं, पैटर्न तो कुछ चेंज नहीं था, पर एक छोटी सी इंट्यूशन (एहसास) मुझे भी था कि कुछ तो होने वाला है। मुझे ये था कि कुछ होने वाला है मतलब शायद बीमारी हो जाएगी या तो सिंबा को कुछ... मैं हनुमान जी का भक्त हूं तो छोटी सी इंट्यूशन तो थी।"
पराग ने आगे बताया, 'मुझे याद है दिन में हमारे घर माता रानी की पूजा थी और जैसे ही मैं बिल्डिंग में एंटर किया था तो शेफाली ने मुझे बोला कि एक काम करते हैं। आज पूजा थी, तो राम हमारा जो हाउसहेल्प है, वो थक गया है, तो सिंबा को आप घुमा दो।"
पराग ने बताया, "मैंने कहा कि ठीक है, तो ऊपर आ जाता हूं लेने के लिए। तभी शेफाली ने कहा कि नहीं-नहीं, एक काम करती हूं कि राम को भेज देती हूं। वो भी अपने दोस्तों के साथ बात कर लेगा और आप सिंबा को घुमा के ऊपर आ जाना। मैंने कहा ठीक है। मैंने फिर एक फोन किया और गाडी पार्क की। फिर जैसे ही राम सिंबा को लेकर आया, उसके 3-4 मिनट बाद ही मेल कंपाउंडर का फोन आया कि भैया दीदी को सांस लेने में दिक्कत हो रही है और वह बेहोश हो गई हैं। मैं तुरंत सिंबा को लेकर भागा।"
पराग के मुताबिक, "ये जो हुआ वो सब तीन मिनट के अंदर हुआ था। 3 मिनट भी शायद ज्यादा बोल रहा हूं मैं। मतलब एक-डेढ़ मिनट नीचे और फिर वहां से ऊपर पहुंचने में शायद आधा मिनट लगा होगा। तब तक मैंने चेक किया कि कहीं बीपी लो तो नहीं हुआ है।"
पराग ने आगे रोते हुए बताया, "मैंने शेफाली को थोड़ा इलेक्ट्रॉल का पानी देने की कोशिश की। थोड़ा सीपीआर दिया तो ब्रीदिंग ठीक लगी मुझे। जब लगा कि सांस आ गई है तो तुरंत ही डॉक्टर के पास जाने लगे। उनकी पल्स चेक की थी तो चल रही थी, लेकिन रेटिना....बस ऐसे सांस लेने की दो बार आवाज आई थी और वो बॉडी छोड़ चुकी थी। मैंने उठाने की कोशिश की पर वो नहीं उठ पा रही थीं। कंधे पर डालने की कोशिश कर रहा हूं कि तो कभी सिर लुढ़क रहा है। जब डॉक्टर के पास ले गए तो उन्होंने मृत घोषित कर दिया था।"