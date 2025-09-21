शेफाली की मौत के ढाई महीने बाद पराग ने बताया क्या हुआ था उस रात, बोले- वो बॉडी छोड़…

पराग ने आगे रोते हुए बताया, "मैंने शेफाली को थोड़ा इलेक्ट्रॉल का पानी देने की कोशिश की। थोड़ा सीपीआर दिया तो ब्रीदिंग ठीक लगी मुझे। जब लगा कि सांस आ गई है तो तुरंत ही डॉक्टर के पास जाने लगे। उनकी पल्स चेक की थी तो चल रही थी, लेकिन रेटिना....बस ऐसे सांस लेने की दो बार आवाज आई थी और वो बॉडी छोड़ चुकी थी। मैंने उठाने की कोशिश की पर वो नहीं उठ पा रही थीं। कंधे पर डालने की कोशिश कर रहा हूं कि तो कभी सिर लुढ़क रहा है। जब डॉक्टर के पास ले गए तो उन्होंने मृत घोषित कर दिया था।"