शेफाली की मौत के ढाई महीने बाद पराग ने बताया क्या हुआ था उस रात, बोले- वो बॉडी छोड़…

Parag Tyagi On Wife Shefali Jariwala Death: 'कांटा लगा' गर्ल शेफाली जरीवाला की मौत को लगभग ढाई महीने हो चुके हैं। ऐसे में कई सवाल उठे कि जिस दिन शेफाली की मौत हुई थी उस दिन हुआ क्या था? अब उनके पति पराग ने बड़ा खुलासा करते हुए उस रात की पूरी कहानी बताई है।

मुंबई

Priyanka Dagar

Sep 21, 2025

Parag Tyagi On Wife Shefali Jariwala Death
पराग त्यागी और शेफाली जरीवाला की इंस्टाग्राम से ली गई तस्वीर

Parag Tyagi On Wife Shefali Jariwala Death: 27 जून 2025 की रात शायद ही पराग त्यागी अपनी जिंदगी में कभी भूल पाएंगे। ये वही काली रात थी जब उनकी पत्नी और एक्ट्रेस शेफाली जरीवाला की मौत हुई थी। वह अपने घर में बेहोश हो गई थी, आनन-फानन में उन्हें पराग हॉस्पिटल लेकर भागे, लेकिन एक्ट्रेस को बचाया नहीं जा सका। इसके बाद उनकी मौत की वजह को लेकर कई तरह की बातें सामने आई थीं। अब पराग ने अपनी पत्नी के बारे में खुलकर बात की है। उन्होंने बताया कि उस रात उन्हें पहले से ही कुछ बुरा होने का अहसास हो रहा था।

पराग त्यागी ने बताया पहले से हो गया था आभास (Parag Tyagi On Wife Shefali Jariwala Death)

पराग त्यागी ने अपना खुद का एक यूट्यूब चैनल शुरू किया है। जिसका नाम उन्होंने 'हमारी अधूरी कहानी' रखा है। पराग त्यागी से जब पूछा गया कि उस रात क्या हुआ था, क्या शेफाली जरीवाला में कुछ बदलाव था, तो वह बोले, 'नहीं, पैटर्न तो कुछ चेंज नहीं था, पर एक छोटी सी इंट्यूशन (एहसास) मुझे भी था कि कुछ तो होने वाला है। मुझे ये था कि कुछ होने वाला है मतलब शायद बीमारी हो जाएगी या तो सिंबा को कुछ... मैं हनुमान जी का भक्त हूं तो छोटी सी इंट्यूशन तो थी।"

शेफाली जरीवाला और पति पराग त्यागी (Photo Source- Instagram)

शेफाली ने कहा था डॉगी को घुमाने के लिए (Parag Tyagi Shefali Jariwala)

पराग ने आगे बताया, 'मुझे याद है दिन में हमारे घर माता रानी की पूजा थी और जैसे ही मैं बिल्डिंग में एंटर किया था तो शेफाली ने मुझे बोला कि एक काम करते हैं। आज पूजा थी, तो राम हमारा जो हाउसहेल्प है, वो थक गया है, तो सिंबा को आप घुमा दो।"

कंपाउंडर ने बताया था शेफाली हो गई है बेहोश (Parag Tyagi Youtube Channel)

पराग ने बताया, "मैंने कहा कि ठीक है, तो ऊपर आ जाता हूं लेने के लिए। तभी शेफाली ने कहा कि नहीं-नहीं, एक काम करती हूं कि राम को भेज देती हूं। वो भी अपने दोस्तों के साथ बात कर लेगा और आप सिंबा को घुमा के ऊपर आ जाना। मैंने कहा ठीक है। मैंने फिर एक फोन किया और गाडी पार्क की। फिर जैसे ही राम सिंबा को लेकर आया, उसके 3-4 मिनट बाद ही मेल कंपाउंडर का फोन आया कि भैया दीदी को सांस लेने में दिक्कत हो रही है और वह बेहोश हो गई हैं। मैं तुरंत सिंबा को लेकर भागा।"

शेफाली जरीवाला और पति पराग त्यागी (Photo Source- Instagram)

सब कुछ 3 मिनट से भी कम समय में हुआ

पराग के मुताबिक, "ये जो हुआ वो सब तीन मिनट के अंदर हुआ था। 3 मिनट भी शायद ज्यादा बोल रहा हूं मैं। मतलब एक-डेढ़ मिनट नीचे और फिर वहां से ऊपर पहुंचने में शायद आधा मिनट लगा होगा। तब तक मैंने चेक किया कि कहीं बीपी लो तो नहीं हुआ है।"

पराग ने दिया था शेफाली को सीपीआर

पराग ने आगे रोते हुए बताया, "मैंने शेफाली को थोड़ा इलेक्ट्रॉल का पानी देने की कोशिश की। थोड़ा सीपीआर दिया तो ब्रीदिंग ठीक लगी मुझे। जब लगा कि सांस आ गई है तो तुरंत ही डॉक्टर के पास जाने लगे। उनकी पल्स चेक की थी तो चल रही थी, लेकिन रेटिना....बस ऐसे सांस लेने की दो बार आवाज आई थी और वो बॉडी छोड़ चुकी थी। मैंने उठाने की कोशिश की पर वो नहीं उठ पा रही थीं। कंधे पर डालने की कोशिश कर रहा हूं कि तो कभी सिर लुढ़क रहा है। जब डॉक्टर के पास ले गए तो उन्होंने मृत घोषित कर दिया था।"

21 Sept 2025 02:54 pm

Hindi News / Entertainment / TV News / शेफाली की मौत के ढाई महीने बाद पराग ने बताया क्या हुआ था उस रात, बोले- वो बॉडी छोड़…

