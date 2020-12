Bigg Boss 14: अर्शी खान को पूल में धक्का देने के बाद विकास गुप्ता को दिखाया गया बाहर का रास्ता

नई दिल्ली: टीवी रियलिटी शो बिग बॉस 14 में आए दिन नए ट्विस्ट देखने को मिल रहे हैं। इन दिनों शो में एक्स कंटेस्टेंट्स को प्रतिभागी के रूप में शामिल किया गया है। जोकि पहली बार हुआ है। पुराने कंटेस्टेंट्स में विकास गुप्ता, राहुल महाजन, अर्शी खान, कश्मीरा शाह, मनु पंजाबी और राखी सावंत शामिल हैं। इनके आने से घर में एक बार फिर हंगामा होना शुरू हो गया है। इन कंटेस्टेंट्स को चैलेंजर्स का नाम दिया गया है, जो बाकियों का गेम मुश्किल करने वाले हैं।

अर्शी खान के कारण हुए एग्जिट

लेकिन घर के मास्टरमाइंड कहलाए जाने वाले विकास गुप्ता को लेकर चौंकाने वाली खबर आ रही है। दरअसल, कहा जा रहा है कि उनकी शो से एग्जिट होने वाली है। इसके पीछे वजह हैं अर्शी खान।

अर्शी को पूल में दिया धक्का

अर्शी खान और विकास गुप्ता के बीच शुरुआत से ही तकरार देखने को मिल रही है। अर्शी एक भी मौका नहीं छोड़ती हैं विकास को परेशान के लिए। हालांकि विकास ज्यादातर वक्त उन्हें इग्नोर करते हैं। लेकिन अब अर्शी ने कुछ ऐसा किया कि विकास अपना संयम खो बैठे। विकास और अर्शी के बीच बहस हो रही थी। इस बीच गुस्से में उन्होंने अर्शी को स्विमिंग पूल में धक्का दे दिया। ऐसे में उनके अग्रेशन को देखते हुए बिग बॉस ने उन्हें घर से बाहर कर दिया। हालांकि इस बात की अभी पुष्टि नहीं हुई है।

लेकिन बिग बॉस के बारे में सटीक जानकारी देने वाले द खबरी ने इसकी जानकारी दी है। द खबरी ने एक ट्वीट कर कहा, विकास गुप्ता ने अर्शी को पूल में धक्का दिया। अर्शी के साथ अपने अग्रसिव बिहेवर के कारण वह इविक्ट हो चुके हैं। यह खबर अगर सच होती है तो विकास के फैंस को बड़ा झटका लगने वाला है।

EXCLUSIVE #TheKhabri #VikasGupta pushed #ArshiKhan into the swimming pool . He is Evicted because of Aggressive behavior with Arshi