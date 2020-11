Vikas Gupta ने किया खुलासा, कहा- मां और भाई को मेरे बायसेक्सुल होने पर आती है शर्म, घर छोड़कर चले गए

नई दिल्ली: टीवी प्रोड्यूसर विकास गुप्ता आए दिन किसी न किसी कारण सुर्खियों में बने रहते हैं। कुछ वक्त पहले विकास ने अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर खुलासा किया था कि वह बायसेक्सुल हैं और इस बात पर उन्हें कोई शर्म नहीं आती। उन्हें अपने बायसेक्सुअल होने पर गर्व है। लेकिन अब एक बार फिर विकास चर्चा में आ गए हैं।

परिवार को आती है शर्म

विकास ने खुलासा किया है कि उनके परिवार को उनके बायसेक्सुल होने पर शर्म आती है। इसलिए वह घर छोड़कर चले गए हैं। दरअसल, विकास के छोटे भाई सिद्धार्थ का 3 नवंबर को बर्थडे था। इस मौके पर उन्होंने पार्टी का आयोजन किया था। पार्टी में विकास की मां, उनके दूसरे भाई वतन और दोस्त शामिल हुए थे। लेकिन विकास इस पार्टी में दिखाई नहीं दिए। उन्हें इन्वाइट नहीं किया गया था। ऐसे में जब उनसे पूछा गया कि वह पार्टी में क्यों नहीं थे? तो इसपर विकास ने बताया कि उनके परिवार ने घर छोड़ दिया है, जब से उन्हें पता चला है कि वह बायसेक्सुल हैं।

पार्टी में नहीं किया इन्वाइट

एक न्यूज पोर्टल से बात करते हुए विकास ने बताया, 'मेरी मां और भाई कुछ वक्त पहले घर छोड़ दिया है। मैंने जब अपनी बायसेक्सुएलिटी के बारे में दुनिया को बताया तो चीजें खराब हो गईं। मेरे परिवार को मेरे आसपास होने में भी शर्म आती है। वो मेरे साथ नहीं दिखना चाहते हैं। हमारे समाज के लिए इसे अपनाना बहुत मुश्किल है इसलिए उन्होंने मुझे बर्थडे पर इन्वाइट नहीं किया तो मुझे बुरा नहीं लगा। मैं उनकी खुशियों को खराब नहीं करना चाहता था।'

आपको बता दें कि कुछ वक्त पहले विकास गुप्ता ने ट्वीट कर अपने बायसेक्सुअल होने की जानकारी दी थी। विकास ने लिखा था, 'मैं आज आप सभी को अपने बारे में एक बात बताना चाहता हूं। मैंने कभी भी इंसान के जेंडर को देख उससे प्यार नहीं किया है। मेरे जैसे और भी हैं। मैं गर्व से कहता हूं कि मैं बाईसेक्सुअल हूं। अब कोई ब्लैकमेल या बुलिंग नहीं होगी।' उनका यह ट्वीट काफी वायरल हुआ था।

Hi Just wanted to let you know a tiny detail about me. I fall in love with the human regardless of their gender. There r more like me. With #Pride I am Bisexual #VikasGupta PS No more being blackmailed or bullied #priyanksharma #ParthSamthaan ThankU for forcing me to come out 😊 pic.twitter.com/0N403EDukp