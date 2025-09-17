Bigg Boss 19: ‘वीकेंड का वार’ की स्क्रिप्ट हुई लीक, जानें भाईजान किसकी लगाएंगे लंका

उनका कहना है कि अमाल ने सच कबूल करने की हिम्मत नहीं दिखाई, लेकिन अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये स्क्रिप्ट लीक वाली बात सच साबित होती है या नहीं। अगर ऐसा होता है, तो 'वीकेंड का वार' के बाद शहबाज को दर्शकों का काफी सपोर्ट मिल सकता है। क्या ये मजाक शहबाज को 'बिग बॉस 19' की ट्रॉफी दिला पाएगा? या फिर ये सिर्फ एक और ड्रामा है, जो हर सीजन में देखने को मिलता है?