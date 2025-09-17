Bigg Boss 19: ‘वीकेंड का वार’ की स्क्रिप्ट हुई लीक, जानें भाईजान किसकी लगाएंगे लंका

Bigg Boss 19: 'बिग बॉस 19' में चोरी का मामला गरमाया हुआ है। जहां 'बिग बॉस' नियम तोड़ने वालों से नाराज हैं, वहीं घरवालों का गुस्सा भी फूट रहा है। जीशान और बशीर के प्रैंक को कुछ लोग हल्के में ले रहे हैं, तो वहीं अभिषेक और बशीर का पारा चढ़ा हुआ है। लेकिन अब जो खबर आ रही है, उससे पूरे गेम में ट्विस्ट आ सकता है।
बता दें कि सलमान खान 'वीकेंड का वार' में घरवालों को डांटने की बजाय समझाएंगे और शहबाज का सपोर्ट करेंगे। 'Bigg Boss Tak' नाम के एक सोशल मीडिया अकाउंट ने तो यहां तक दावा किया है कि 'वीकेंड का वार' की स्क्रिप्ट भी लीक हो गई है।
लीक हुई स्क्रिप्ट के अनुसार, सलमान खान प्रैंक करने और दर्शकों को एंटरटेन करने के लिए शहबाज की तारीफ करने वाले है। इसके बाद वो उन घरवालों की क्लास लगाएंगे, जिन्होंने शहबाज को सजा देने की मांग की थी, फिर अरमान भी सामने आएंगे और मानेंगे कि वो भी इस प्रैंक में शहबाज के साथ थे।
मजेदार बात ये है कि शहबाज पर इतना दबाव होने के बावजूद उन्होंने अमाल मलिक का नाम नहीं लिया। इससे एक तरफ तो शहबाज दर्शकों की नजरों में हीरो बन गए हैं, वहीं दूसरी तरफ अमाल मलिक की इमेज को काफी नुकसान हुआ है। सोशल मीडिया पर लोग उन्हें डरपोक और बिना रीढ़ तक कह रहे हैं।
उनका कहना है कि अमाल ने सच कबूल करने की हिम्मत नहीं दिखाई, लेकिन अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये स्क्रिप्ट लीक वाली बात सच साबित होती है या नहीं। अगर ऐसा होता है, तो 'वीकेंड का वार' के बाद शहबाज को दर्शकों का काफी सपोर्ट मिल सकता है। क्या ये मजाक शहबाज को 'बिग बॉस 19' की ट्रॉफी दिला पाएगा? या फिर ये सिर्फ एक और ड्रामा है, जो हर सीजन में देखने को मिलता है?