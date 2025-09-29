Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

TV न्यूज

कौन है वो चाइल्ड आर्टिस्ट जिसकी आग में जलने से हुई मौत, भाई का भी हुआ निधन, पिता ने लिया अब बड़ा फैसला

Who is Veer Sharma: उस समय टीवी इंडस्ट्री में हडकंप मच गया जब खबर आई की चाइल्ड आर्टिस्ट वीर शर्मा और उनके भाई शौर्य की दम घुटने के बाद मौत हो गई है। यह हादसा कब और कैसे हुआ और ये बाल कलाकार किस शो में नजर आए थे आइये जानते हैं।

2 min read

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Sep 29, 2025

Who is Veer Sharma Dies at 10

वीर शर्मा और उनके भाई का निधन

Veer Sharma Death फेमस बाल कलाकार वीर शर्मा अब इस दुनिया में नहीं हैं। महज 10 साल की उम्र में वह एक बड़े हादसे का शिकार हो गए और मौत की चादर ओढ़ सो गए। वीर शर्मा के साथ जो हादसा हुआ वह उनके के कोटा में घर में हुआ। उनके घर में आग लगने की वजह से वीर और उनके भाई शौर्य का निधन हो गया। एक ही घर में दो चिराग बुझने से पूरा परिवार और पड़ोसी शोक में डूब गए हैं।

कौन थे वीर शर्मा? (Who is Veer Sharma)

वीर शर्मा और शौर्य, टीवी एक्ट्रेस रीता शर्मा के बेटे थे। रीता शर्मा ‘क्राइम्स एंड कन्फेशंस’ और ‘चाहतें’ जैसे टीवी शोज में काम कर चुकी हैं, जबकि उनके पिता जितेंद्र शर्मा कोटा में एक कोचिंग सेंटर चलाते हैं। वीर ने टीवी सीरियल ‘वीर हनुमान’ में लक्ष्मण का किरदार निभाकर काफी पहचान बनाई थी। उनके इस नटखट रोल को लोगों ने खूब पसंद किया था। खबरों के मुताबिक, वह जल्द ही एक फिल्म की शूटिंग भी शुरू करने वाले थे, लेकिन इस दर्दनाक हादसे से वह हमेशा के लिए सबसे दूर हो गए।

बाल कलाकार वीर शर्मा और उनके माता-पिता (Photo Source- X)

कैसे हुआ हादसा? (Child Artist Veer Sharma Death)

जिस समय यह दुखद हादसा हुआ, दोनों भाई घर में अकेले थे। उनके पिता जितेंद्र शर्मा किसी धार्मिक कार्यक्रम में गए थे और मां रीता शर्मा मुंबई में शूटिंग कर रही थीं। घर में हुए शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई और देखते ही देखते चारों तरफ धुआं फैल गया था। पड़ोसियों ने दरवाजा तोड़कर दोनों भाइयों को बेहोशी की हालत में बाहर निकाला और तुरंत अस्पताल लेकर गए, लेकिन दुर्भाग्य से अस्पताल पहुंचने से पहले ही दोनों भाइयों ने दम तोड़ दिया।

बाल कलाकार वीर शर्मा और उनका जला हुआ घर (Photo Source- X)

पिता ने दिखाई इंसानियत की मिसाल

जब वीर के माता-पिता को इस हादसे की खबर मिली, तो वे सदमे में आ गए। लेकिन गहरे दुख के बावजूद, वीर के पिता जितेंद्र शर्मा ने इंसानियत की एक मिसाल पेश की। उन्होंने अपने दोनों बेटों की आंखें दान करने का फैसला किया। उनका मानना है कि उनकी आंखों की रोशनी किसी दूसरे की जिंदगी में उजाला लेकर आएगी।

ये भी पढ़ें

इस एक्टर की दीवानी हैं अमीषा पटेल, बोलीं- मैं वन नाइट स्टैंड भी कर सकती हूं…
बॉलीवुड

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

TV News

Published on:

29 Sept 2025 09:16 am

Hindi News / Entertainment / TV News / कौन है वो चाइल्ड आर्टिस्ट जिसकी आग में जलने से हुई मौत, भाई का भी हुआ निधन, पिता ने लिया अब बड़ा फैसला

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

TV न्यूज

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

Weekend Ka Vaar में गौहर खान ने किसका चेहरा किया बेनकाब, बोलीं- आपका कैरेक्टर दोगला…

Bigg Boss 19 Updates
TV न्यूज

Bigg Boss 19 में बड़ा ड्रामा: तान्या मित्तल की आंखों से छलके आंसू

Bigg Boss 19
TV न्यूज

TRP में हुई बढ़ोतरी, गानों के विवाद में फंसे Bigg Boss 19 के मेकर्स, जानें क्या है मामला

TRP में हुई बढ़ोतरी लेकिन गानों के विवाद में फंसे Big Boss 19 के मेकर्स, मिला लीगल नोटिस
TV न्यूज

एक्ट्रेस दलजीत कौर का इमोशनल नोट आया सामने, दो बार टूट चुकी है शादी

Daljeet Kaur Emotional Note
TV न्यूज

वो मुस्लिम एक्टर जो महाभारत में अर्जुन का रोल मिलने पर लगा था फूट-फूटकर रोने, जानिए कौन है ये…

mahabharat arjun
TV न्यूज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.