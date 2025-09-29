कौन है वो चाइल्ड आर्टिस्ट जिसकी आग में जलने से हुई मौत, भाई का भी हुआ निधन, पिता ने लिया अब बड़ा फैसला

वीर शर्मा और शौर्य, टीवी एक्ट्रेस रीता शर्मा के बेटे थे। रीता शर्मा ‘क्राइम्स एंड कन्फेशंस’ और ‘चाहतें’ जैसे टीवी शोज में काम कर चुकी हैं, जबकि उनके पिता जितेंद्र शर्मा कोटा में एक कोचिंग सेंटर चलाते हैं। वीर ने टीवी सीरियल ‘वीर हनुमान’ में लक्ष्मण का किरदार निभाकर काफी पहचान बनाई थी। उनके इस नटखट रोल को लोगों ने खूब पसंद किया था। खबरों के मुताबिक, वह जल्द ही एक फिल्म की शूटिंग भी शुरू करने वाले थे, लेकिन इस दर्दनाक हादसे से वह हमेशा के लिए सबसे दूर हो गए।