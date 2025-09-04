‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ फेम एक्टर रेप केस में गिरफ्तार, बाथरूम में जबरन संबंध बनाने के हैं आरोप

Ashish Kapoor Rape Case: टीवी जगत से बड़ी खबर आ रही है। फेमस शो ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ के एक्टर आशीष कपूर पर रेप का बड़ा आरोप लगा है और दिल्ली पुलिस ने पुणे से उन्हें गिरफ्तार किया है। इस खबर के बाद से सोशल मीडिया पर हंगामा मचा हुआ है। हर कोई पूरा मामला जानना चाहता है। वहीं, पुलिस के मुताबिक पीड़िता ने आरोप लगाया है कि अगस्त के दूसरे हफ्ते में आशीष कपूर ने बाथरूम के अंदर उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए थे और इस पूरी वारदात को दिल्ली में एक हाउस पार्टी के दौरान अंजाम दिया गया था।