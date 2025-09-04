‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ फेम एक्टर रेप केस में गिरफ्तार, बाथरूम में जबरन संबंध बनाने के हैं आरोप

Ashish Kapoor Rape Case: टीवी जगत से बड़ी खबर आ रही है। फेमस शो ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ के एक्टर आशीष कपूर पर रेप का बड़ा आरोप लगा है और दिल्ली पुलिस ने पुणे से उन्हें गिरफ्तार किया है। इस खबर के बाद से सोशल मीडिया पर हंगामा मचा हुआ है। हर कोई पूरा मामला जानना चाहता है। वहीं, पुलिस के मुताबिक पीड़िता ने आरोप लगाया है कि अगस्त के दूसरे हफ्ते में आशीष कपूर ने बाथरूम के अंदर उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए थे और इस पूरी वारदात को दिल्ली में एक हाउस पार्टी के दौरान अंजाम दिया गया था।
33 साल के आशीष कपूर पर 27 साल की लड़की से रेप का आरोप है। अब इस घटना के बाद 11 अगस्त को FIR दर्ज की गई थी ये मामला सिविल लाइंस थाने में दर्ज हुआ था। पुलिस एक्टर की तलाश में जुट गई थी और उसकी लोकेशन ट्रैक करते हुए आशीष को पुणे से अरेस्ट किया है। FIR में शुरुआत में आशीष कपूर, उसके दोस्त, दोस्त की पत्नी और दो अज्ञात लोगों के नाम थे। बाद में पीड़िता ने बयान बदलते हुए कहा कि सिर्फ आशीष कपूर ने उसके साथ रेप किया था।
पुलिस ने आगे बताया, “आशीष कपूर को पूछताछ के लिए दिल्ली लाया गया है और उनके खिलाफ सबूत जुटाए जा रहे हैं वहीं, पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया है। पीड़िता की आशीष कपूर से मुलाकात इंस्टाग्राम पर हुई थी। पीड़िता ने दावा किया है कि इस वारदात की वीडियोग्राफी भी हुई थी, लेकिन अभी तक ऐसा कोई वीडियो नहीं मिला है। पीड़िता का आरोप है कि बाथरूम से बाहर निकलने पर आशीष कपूर के दोस्त की पत्नी ने उसकी पिटाई भी की थी।”
जांच अधिकारियों के अनुसार, CCTV फुटेज और गवाहों के बयान सामने आए हैं जिससे पता चला है कि आशीष कपूर और महिला एक साथ बाथरूम में दाखिल हुए थे। जब वो बाहर नहीं आए, तो मेहमानों ने दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया। कथित तौर पर इसके बाद एक झगड़ा हुआ था।
आशीष कपूर कई टीवी सीरियल में काम कर चुके हैं और मनोरंजन जगत में जाना-माना नाम हैं। पुलिस ने कहा कि मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए गोपनीयता बरती जा रही है। पीड़िता के परिवार ने पुलिस से कठोर कार्रवाई की मांग की है। जांच में अन्य संभावित गवाहों से भी पूछताछ की जा रही है। बता दें, आशीष कपूर ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’, ‘मोलक्क’, ‘रिश्तों की अग्निपरीक्षा’ और ‘बॉस बाप ऑफ स्पेशल सर्विसेस’ 'सात फेरे' जैसे शोज में नजर आ चुके हैं।