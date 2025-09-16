Patrika LogoSwitch to English

YRKKH: ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ के एक्टर रोहित और पत्नी शीना बने माता-पिता, पोस्ट कर दी गुड न्यूज

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Rohit Purohit: ये रिश्ता क्या कहलाता है में अरमान बने रोहित पुरोहित असल जिंदगी में पिता बन गए हैं उनकी पत्नी शीना ने बेटे को जन्म दिया है।

मुंबई

Priyanka Dagar

Sep 16, 2025

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai fame Rohit Purohit and Sheena Bajaj welcome baby boy
रोहित पुरोहित और शीना बजाज की इंस्टाग्राम से ली गई तस्वीर

Sheena Bajaj and Rohit Purohit welcome baby boy: टीवी के मशहूर एक्टर रोहित पुरोहित और उनकी पत्नी शीना बजाज के घर नन्हा मेहमान आ गया है। कपल शादी के 7 साल बाद मम्मी-पापा बन गए हैं। रोहित ने अपने फैंस को ये खबर पोस्ट के जरिए दी। उन्होंने बताया कि 15 सितंबर को उन्होंने अपने पहले बच्चे, एक प्यारे से बेटे का स्वागत किया है।

रोहित पुरोहित बने पिता (Rohit Purohit and Sheena Bajaj welcome baby boy)

रोहित और शीना ने अपने इंस्टाग्राम पर एक मोनोक्रोम तस्वीर शेयर की। इस तस्वीर में रोहित अपनी पत्नी के बेबी बंप पर हाथ रखे हुए हैं, और तस्वीर के बीच में एक कार्ड पर लिखा है, 'इट्स अ बॉय' (लड़का हुआ है)। इसके साथ ही उन्होंने अपने बेटे की जन्म की तारीख 15 सितंबर 2025 भी बताई है।

सितारों और फैंस ने दी बधाई (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Actor Rohit Purohit)

इस खबर के सामने आते ही टीवी जगत के कई सितारों और फैंस ने कपल को बधाइयां देना शुरू कर दिया। एक्टर अनिरुद्ध दवे ने कमेंट में लिखा, "बधाई हो, खूब सारा प्यार और छोटे को आशीर्वाद।" वहीं, विशाल आदित्य सिंह ने मजेदार अंदाज में लिखा, "साला मैं तो चाचा बन गया। बधाइयां जी बधाइयां।" रोहित और शीना ने अपनी नन्ही सी जान की पहली झलक भी फैंस को दिखाई है। उनकी इस पोस्ट पर लाइक्स और कमेंट्स की बाढ़ आ गई है।

रोहित और शीना की लव स्टोरी (Rohit Purohit and Sheena Bajaj Love Story)

रोहित पुरोहित को पॉपुलर टीवी शो 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' में अरमान के किरदार से घर-घर में पहचान मिली है। वहीं, शीना बजाज ने सिटकॉम 'बेस्ट ऑफ लक निक्की' से अपनी खास जगह बनाई।

2019 में की थी शादी

रोहित और शीना ने 6 साल तक एक-दूसरे को डेट करने के बाद 22 जनवरी 2019 को जयपुर में शादी की थी। इस साल अप्रैल में उन्होंने सोशल मीडिया पर प्रेग्नेंसी की घोषणा की थी, जिसके बाद फैंस बेसब्री से उनके बच्चे का इंतजार कर रहे थे। अब जब उनका इंतजार खत्म हो गया है तो कपल ने अपनी खुशियां फैंस के साथ शेयर की हैं।

Published on:

16 Sept 2025 09:15 am

Hindi News / Entertainment / TV News / YRKKH: ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ के एक्टर रोहित और पत्नी शीना बने माता-पिता, पोस्ट कर दी गुड न्यूज

