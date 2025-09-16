YRKKH: ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ के एक्टर रोहित और पत्नी शीना बने माता-पिता, पोस्ट कर दी गुड न्यूज

इस खबर के सामने आते ही टीवी जगत के कई सितारों और फैंस ने कपल को बधाइयां देना शुरू कर दिया। एक्टर अनिरुद्ध दवे ने कमेंट में लिखा, "बधाई हो, खूब सारा प्यार और छोटे को आशीर्वाद।" वहीं, विशाल आदित्य सिंह ने मजेदार अंदाज में लिखा, "साला मैं तो चाचा बन गया। बधाइयां जी बधाइयां।" रोहित और शीना ने अपनी नन्ही सी जान की पहली झलक भी फैंस को दिखाई है। उनकी इस पोस्ट पर लाइक्स और कमेंट्स की बाढ़ आ गई है।