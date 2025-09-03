जीशान कादरी ने बताया Bigg Boss 19 में सफलता का मंत्र, कहा- इंस्टाग्राम फॉलोअर्स नहीं, ये है असली खेल...

Bigg Boss 19: 'बिग बॉस 19' में राइटर-एक्टर जीशान कादरी अपने मजाकिया अंदाज से दर्शकों के चहेते बन गए हैं। घर में जहां कंटेस्टेंट्स के बीच लड़ाई-झगड़े और ड्रामा चल रहा है, वहीं जीशान अक्सर तनाव भरे माहौल को हल्का करते हुए नजर आते हैं। उनका मानना है कि 'बिग बॉस' का विनर बनने के लिए सोशल मीडिया पर मौजूद फॉलोअर्स कोई मायने नहीं रखता।
जीशान कादरी ने कहा कि 'बिग बॉस' में सफलता का राज दर्शकों का दिल जीतना है। उन्होंने बताया कि 'इंस्टाग्राम पर लाखों फॉलोअर्स होने से आप शो नहीं जीत सकते। असली खेल तो घर के अंदर खेला जाता है, जहां आपको अपनी पर्सनालिटी और गेम से लोगों को इम्प्रेस करना होता है।'
'बिग बॉस 19' के कंटेस्टेंट्स में से आवेज दरबार के सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा 30.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं। उनके बाद अशनूर कौर के 10 मिलियन और नगमा मिराजकर के 7.9 मिलियन फॉलोअर्स हैं। जीशान कादरी इस लिस्ट में सबसे नीचे हैं, जिनके सिर्फ 40,000 फॉलोअर्स हैं। लेकिन जीशान का कहना है कि उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
बता दें कि 'बिग बॉस 19' में आने से पहले एक इंटरव्यू में जीशान कादरी ने कहा था कि सोशल मीडिया फॉलोअर्स 100% सफलता की गारंटी नहीं दे सकते। उन्होंने 'बिग बॉस 18' के विनर करण वीर मेहरा का उदाहरण देते हुए कहा था कि उनके 1 मिलियन फॉलोअर्स भी नहीं थे, लेकिन उन्होंने पूरे इंडिया से वोट हासिल कर शो जीता था। जीशान ने आगे बताया कि, "ये आपके गेम पर निर्भर करता है कि आप कैसा खेल रहे हैं और लोग आपको कितना पसंद करते हैं।"
जीशान कादरी की तान्या मित्तल के साथ स्मोकिंग रूम की सफाई को लेकर तीखी बहस हुई। तान्या ने स्मोकिंग रूम साफ करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद जीशान और बसीर ने उन्हें मनाने की कोशिश की। 'बिग बॉस 19' का ये सीजन 'घरवालों की सरकार' थीम पर आधारित है, जहां घर के अंदर फैसले लेने की ताकत कंटेस्टेंट्स के हाथ में है। शो में जीशान कादरी के अलावा गौरव खन्ना, कुनिका सदानंद, अशनूर कौर, अभिषेक बजाज, आवेज दरबार, नगमा मिराजकर, प्रणीत मोरे, बसीर अली, अमाल मलिक और नेहल चुडासमा जैसे कंटेस्टेंट्स शामिल हैं।