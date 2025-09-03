जीशान कादरी ने बताया Bigg Boss 19 में सफलता का मंत्र, कहा- इंस्टाग्राम फॉलोअर्स नहीं, ये है असली खेल...

जीशान कादरी की तान्या मित्तल के साथ स्मोकिंग रूम की सफाई को लेकर तीखी बहस हुई। तान्या ने स्मोकिंग रूम साफ करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद जीशान और बसीर ने उन्हें मनाने की कोशिश की। 'बिग बॉस 19' का ये सीजन 'घरवालों की सरकार' थीम पर आधारित है, जहां घर के अंदर फैसले लेने की ताकत कंटेस्टेंट्स के हाथ में है। शो में जीशान कादरी के अलावा गौरव खन्ना, कुनिका सदानंद, अशनूर कौर, अभिषेक बजाज, आवेज दरबार, नगमा मिराजकर, प्रणीत मोरे, बसीर अली, अमाल मलिक और नेहल चुडासमा जैसे कंटेस्टेंट्स शामिल हैं।