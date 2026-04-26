Rajasthan Children Death Mystery: 25 दिन में 15 बच्चों की मौत, अंधेरे में तीर चलाता रहा विभाग; अब पहली बार पोस्टमार्टम

केस 1 आशा: गुरुवार सुबह 4 बजे खजूरी गांव में मां के पास सोई खेती और मजदूरी करने वाले तेजा भील की 5 साल की बेटी आशा को सुबह 4 बजे लगातार दो बार उल्टियां हुई। मां ने बताया कि उल्टी करने के बाद वह पेशाब करने गई, उसके बाद फिर से उल्टी हुई और पूरे शरीर में जकड़न हो गई, वह पूरी तरह से बेसुध हो गई। शरीर में कोई हलचल नहीं हो रही थी, लेकिन सांसें चल रही थी। पर अस्पताल ले जाने की बजाय पिता 4 घंटे बाद पास ही किसी देवी के यहां ले गए। वहां 4 घंटे तक जिंदगी और मौत के बीच खड़ी रही और आखिरकार 8 घंटे बाद उसकी मौत हो गई। शाम 4 बजे उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया।