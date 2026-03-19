थोड़ा ध्यान से… सलूंबर में बाइक स्टंट से टोकने पर 9 लड़कों ने 20 साल के युवक को मार डाला, इतने चाकू घोपें हो गई मौत

गंभीर रूप से घायल प्रदीप को तत्काल उदयपुर के एमबी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ते हुए उसने दम तोड़ दिया। थानाधिकारी नरेश कुमार के नेतृत्व में पुलिस की विशेष टीम ने दबिश देकर सभी 9 आरोपियों को जंगल, गांव और उनके ठिकानों से गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों में संजय, विकास, गोविंद, राहुल, प्रवीण, रामलाल, पंकज, राजू और एक अन्य संजय शामिल हैं। सड़क पर स्टंटबाजी न केवल कानूनन अपराध है, बल्कि यह किसी हंसते-खेलते परिवार को ताउम्र का दर्द दे सकती है।