ACB Action : एसीबी की बड़ी कार्रवाई, ASP के लिए 3.50 लाख की रिश्वत लेते निजी दलाल गिरफ्तार

एसीबी एडीजी स्मिता श्रीवास्तव ने बताया कि जयपुर एसीबी चौकी में परिवादी ने उदयपुर में तैनात स्पेशल इंवेस्टिगेशन यूनिट क्राइम अगेंस्ट वुमन (एसआइयूसीएडब्ल्यू) के एएसपी हितेश मेहता और दलाल कपासन चित्तौड़गढ़ निवासी शांतिलाल पुत्र गोपाल लाल सोनी के खिलाफ तीन लाख रुपए रिश्वत मांगने की शिकायत की। परिवादी का कहना था कि उसने अपनी बीएमडब्ल्यू कार बेची थी, राशि नहीं मिलने पर कोर्ट के जरिए आरोपी के विरुद्ध मामला दर्ज करवाया। मामले में बाकी के रुपए दिलवाने और चालान पेश में मदद करने के एवज में आरोपियों ने रिश्वत की डिमांड की।