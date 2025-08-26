ACB Action : एसीबी की बड़ी कार्रवाई, ASP के लिए 3.50 लाख की रिश्वत लेते निजी दलाल गिरफ्तार

उदयपुर। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर (इकाई तृतीय) की टीम ने मंगलवार को उदयपुर में कार्रवाई कर एएसपी हितेश मेहता के लिए 3.50 लाख रुपए रिश्वत लेते एक निजी दलाल को गिरफ्तार किया। आरोपी से पूछताछ के बाद एएसपी की संदिग्ध भूमिका सामने आई है, जिसकी जांच जारी है।
एसीबी एडीजी स्मिता श्रीवास्तव ने बताया कि जयपुर एसीबी चौकी में परिवादी ने उदयपुर में तैनात स्पेशल इंवेस्टिगेशन यूनिट क्राइम अगेंस्ट वुमन (एसआइयूसीएडब्ल्यू) के एएसपी हितेश मेहता और दलाल कपासन चित्तौड़गढ़ निवासी शांतिलाल पुत्र गोपाल लाल सोनी के खिलाफ तीन लाख रुपए रिश्वत मांगने की शिकायत की। परिवादी का कहना था कि उसने अपनी बीएमडब्ल्यू कार बेची थी, राशि नहीं मिलने पर कोर्ट के जरिए आरोपी के विरुद्ध मामला दर्ज करवाया। मामले में बाकी के रुपए दिलवाने और चालान पेश में मदद करने के एवज में आरोपियों ने रिश्वत की डिमांड की।
जयपुर एसीबी टीम के एएसपी ज्ञान प्रकाश नवल ने बताया कि सत्यापन पुष्टि के दौरान आरोपी शांतिलाल ने पहले से तय 3 लाख के साथ ही 50 हजार रुपए और बढ़ा दिए। आरोपी ने परिवादी को यह राशि लेकर न्यू आरटीओ रोड गांधीनगर बुलाया। जयपुर के अधिकारियों ने उदयपुर टीम के साथ आरोपी को यह राशि लेते हुए पकड़ लिया।
टीम ने मौके से ही आरोपी और एएसपी से वार्ता करवाई जिसमें संदिग्ध भूमिका सामने आई। अधिकारियों का कहना है कि एएसपी मेहता उदयपुर में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट क्राइम अगेंस्ट वुमन (एसआइयूसीएडब्ल्यू) में तैनात है। उनका थाने में प्रकरण दर्ज करवाने में कोई भूमिका नहीं है। इस सम्पूर्ण मामले फिर भी मदद करवाने में भूमिका सामने आई, जिसकी जांच जारी है।