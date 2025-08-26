Patrika LogoSwitch to English

उदयपुर

ACB Action : एसीबी की बड़ी कार्रवाई, ASP के लिए 3.50 लाख की रिश्वत लेते निजी दलाल गिरफ्तार

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर (इकाई तृतीय) की टीम ने मंगलवार को उदयपुर में कार्रवाई कर एएसपी हितेश मेहता के लिए 3.50 लाख रुपए रिश्वत लेते एक निजी दलाल को गिरफ्तार किया।

उदयपुर

kamlesh sharma

Aug 26, 2025

acb action in udaipur
गिरफ्तार आरोपी दलाल शांतिलाल: फोटो पत्रिका नेटवर्क

उदयपुर। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर (इकाई तृतीय) की टीम ने मंगलवार को उदयपुर में कार्रवाई कर एएसपी हितेश मेहता के लिए 3.50 लाख रुपए रिश्वत लेते एक निजी दलाल को गिरफ्तार किया। आरोपी से पूछताछ के बाद एएसपी की संदिग्ध भूमिका सामने आई है, जिसकी जांच जारी है।

एसीबी एडीजी स्मिता श्रीवास्तव ने बताया कि जयपुर एसीबी चौकी में परिवादी ने उदयपुर में तैनात स्पेशल इंवेस्टिगेशन यूनिट क्राइम अगेंस्ट वुमन (एसआइयूसीएडब्ल्यू) के एएसपी हितेश मेहता और दलाल कपासन चित्तौड़गढ़ निवासी शांतिलाल पुत्र गोपाल लाल सोनी के खिलाफ तीन लाख रुपए रिश्वत मांगने की शिकायत की। परिवादी का कहना था कि उसने अपनी बीएमडब्ल्यू कार बेची थी, राशि नहीं मिलने पर कोर्ट के जरिए आरोपी के विरुद्ध मामला दर्ज करवाया। मामले में बाकी के रुपए दिलवाने और चालान पेश में मदद करने के एवज में आरोपियों ने रिश्वत की डिमांड की।

ये भी पढ़ें

राजस्थान में ACB की बड़ी कार्रवाई, रंगे हाथों पकड़े गए रिश्वतखोर VDO, रीडर और नगरपालिका के वरिष्ठ सहायक समेत 4 लोग
जयपुर
image

सत्यापन के दौरान बढ़ा दिए 50 हजार रुपए

जयपुर एसीबी टीम के एएसपी ज्ञान प्रकाश नवल ने बताया कि सत्यापन पुष्टि के दौरान आरोपी शांतिलाल ने पहले से तय 3 लाख के साथ ही 50 हजार रुपए और बढ़ा दिए। आरोपी ने परिवादी को यह राशि लेकर न्यू आरटीओ रोड गांधीनगर बुलाया। जयपुर के अधिकारियों ने उदयपुर टीम के साथ आरोपी को यह राशि लेते हुए पकड़ लिया।

टीम ने मौके से ही आरोपी और एएसपी से वार्ता करवाई जिसमें संदिग्ध भूमिका सामने आई। अधिकारियों का कहना है कि एएसपी मेहता उदयपुर में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट क्राइम अगेंस्ट वुमन (एसआइयूसीएडब्ल्यू) में तैनात है। उनका थाने में प्रकरण दर्ज करवाने में कोई भूमिका नहीं है। इस सम्पूर्ण मामले फिर भी मदद करवाने में भूमिका सामने आई, जिसकी जांच जारी है।

ये भी पढ़ें

ACB ने पटवारी को 95 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा, किसान से बीमा क्लेम पास करवाने के लिए मांगी घूस
श्री गंगानगर
ACB Action in Sriganganagar

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

26 Aug 2025 07:57 pm

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / ACB Action : एसीबी की बड़ी कार्रवाई, ASP के लिए 3.50 लाख की रिश्वत लेते निजी दलाल गिरफ्तार

