दोस्ती करने से मना किया तो सनकी आशिक ने AI से अश्लील वीडियो बनाकर पति को भेजा, वायरल कर दिया… केस दर्ज

परिवार ने करीब दस महीने पहले युवती की शादी भी कर दी और युवती अपने ससुराल चली गई। कुछ दिन पहले वह किसी काम से अपने पीहर आई थी, लेकिन इस बीच युवराज ने फिर से दोस्ती करने और साथ चलने का दबाव बनाया। युवती ने अपने पति और ससुराल पक्ष के लोगों को बताने की धमकी दी तो युवराज ने युवती की एआई की मदद से फोटो बनाई और अश्लील वीडियो बनाकर वायरल कर दिए। पति और समाज के लोगों को भेज दिए। इस पूरे घटनाक्रम के बाद आखिर अब केस दर्ज किया गया है।