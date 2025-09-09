Patrika LogoSwitch to English

उदयपुर

दोस्ती करने से मना किया तो सनकी आशिक ने AI से अश्लील वीडियो बनाकर पति को भेजा, वायरल कर दिया… केस दर्ज

Udaipur AI generated Crime News: मामला उदयपुर जिले का है और सवीना थाना पुलिस केस की जांच कर रही है। युवराज नाम के शख्स के उपर केस दर्ज किया गया है।

उदयपुर

Jayant Sharma

Sep 09, 2025

प्रतीकात्मक तस्वीर - पत्रिका

Udaipur News: एआई से अश्लील वीडियो बनाने और वायरल करने का मामला सामने आया है। कॉलेज की फ्रेंड से शादी नहीं हो सकी तो सनकी आशिक ने उसकी शादी के बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। शादी के बाद भी लगातार परेशान करता रहा और अब शादी के दस महीने के बाद उसका अश्लील वीडियो वायरल कर दिया। मामला उदयपुर जिले का है और सवीना थाना पुलिस केस की जांच कर रही है। युवराज नाम के शख्स के उपर केस दर्ज किया गया है।

पुलिस ने बताया कि उदयपुर के ही एक निजी कॉलेज में पढ़ने वाली युवती की पहचान कॉलेज के ही छात्र युवराज से 2021 में हुई थी। इस बीच सिर्फ बातचीत थी, युवराज ने दोस्ती का ऑफर दिया लेकिन युवती ने इंकार कर दिया। उसके बाद कॉलेज खत्म हो गया लेकिन युवराज ने उसके बाद भी युवती को परेशान करना जारी रखा।

परिवार ने करीब दस महीने पहले युवती की शादी भी कर दी और युवती अपने ससुराल चली गई। कुछ दिन पहले वह किसी काम से अपने पीहर आई थी, लेकिन इस बीच युवराज ने फिर से दोस्ती करने और साथ चलने का दबाव बनाया। युवती ने अपने पति और ससुराल पक्ष के लोगों को बताने की धमकी दी तो युवराज ने युवती की एआई की मदद से फोटो बनाई और अश्लील वीडियो बनाकर वायरल कर दिए। पति और समाज के लोगों को भेज दिए। इस पूरे घटनाक्रम के बाद आखिर अब केस दर्ज किया गया है।

Published on:

09 Sept 2025 12:20 pm

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / दोस्ती करने से मना किया तो सनकी आशिक ने AI से अश्लील वीडियो बनाकर पति को भेजा, वायरल कर दिया… केस दर्ज

