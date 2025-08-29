Rajasthan: सात अवार्ड जीतने वाले ज्योतिषी की मौत से सनसनी, पत्नी की डिमांड से परेशान थे, एफबी पोस्ट ने चौंकाया

महावीर जैन ने आत्महत्या से कुछ देर पहले फेसबुक पर लिखा कि उनकी पत्नी को पैसों और ऐशो.आराम की लालसा थी। उन्होंने आरोप लगाया कि पत्नी और उसके मायके पक्ष ने मिलकर उन्हें लगातार मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया। पोस्ट के अनुसार 2024 में उनके साले ने नए मकान के लिए 20 लाख रुपए मांगे थे। इसके अलावा, पत्नी और परिजनों ने घर बेचने के लिए दबाव बनाया और कई बार झगड़े व गाली.गलौज की स्थिति उत्पन्न हुई। जैन ने लिखा कि पत्नी ने उन्हें तलाक देने की धमकी देते हुए 1.5 करोड़ रुपए की डिमांड की थी। इतना ही नहीं, बच्चों को भी उनसे दूर कर दिया गया। तीन महीने से वे अपने बच्चों से नहीं मिल पा रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि फोन तक बंद कर दिए गए ताकि उनका संपर्क परिवार से न हो सके। महावीर जैन ने कुछ दिन पहले पोस्ट की थी कि अभी उन पर राहु की महादशा चल रही है, इस कारण वे परिजनों, दोस्तों और रिश्तेदारों का साथ चाह रहे थे। लेकिन कोई साथ नहीं दे सका। गुरुवार को जब शव मिला तो पुलिस ने जांच शुरू कर दी। हांलाकि रात तक किसी ने केस दर्ज नहीं कराया था।