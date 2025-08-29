Rajasthan: सात अवार्ड जीतने वाले ज्योतिषी की मौत से सनसनी, पत्नी की डिमांड से परेशान थे, एफबी पोस्ट ने चौंकाया

Bikaner News: पत्नी और ससुराल वालों पर परेशान करने के आरोपों के बाद बीकानेर में दो युवकों ने सुसाइड कर लिया। एक मामले में मृतक के भाई ने केस दर्ज कराया है, दूसरे मामले में फिलहाल केस दर्ज नहीं किया गया है, लेकिन पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। एक मामला खाजूवाला और दूसरा कोलायत इलाके का है। कोलायत में सुसाइड करने वाले युवक का नाम महावीर जैन है और वे ज्योतिष के जानकार थे। सुसाइड से पहले एफबी पर सुसाइड नोट पोस्ट किया था और उसमें पत्नी एवं ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए थे। उसके बाद कपिल सरोवर में उनका शव मिला। किनारे पर मोबाइल फोन, जूते और कुछ अन्य सामान बरामद किया गया। उसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
महावीर जैन ने आत्महत्या से कुछ देर पहले फेसबुक पर लिखा कि उनकी पत्नी को पैसों और ऐशो.आराम की लालसा थी। उन्होंने आरोप लगाया कि पत्नी और उसके मायके पक्ष ने मिलकर उन्हें लगातार मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया। पोस्ट के अनुसार 2024 में उनके साले ने नए मकान के लिए 20 लाख रुपए मांगे थे। इसके अलावा, पत्नी और परिजनों ने घर बेचने के लिए दबाव बनाया और कई बार झगड़े व गाली.गलौज की स्थिति उत्पन्न हुई। जैन ने लिखा कि पत्नी ने उन्हें तलाक देने की धमकी देते हुए 1.5 करोड़ रुपए की डिमांड की थी। इतना ही नहीं, बच्चों को भी उनसे दूर कर दिया गया। तीन महीने से वे अपने बच्चों से नहीं मिल पा रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि फोन तक बंद कर दिए गए ताकि उनका संपर्क परिवार से न हो सके। महावीर जैन ने कुछ दिन पहले पोस्ट की थी कि अभी उन पर राहु की महादशा चल रही है, इस कारण वे परिजनों, दोस्तों और रिश्तेदारों का साथ चाह रहे थे। लेकिन कोई साथ नहीं दे सका। गुरुवार को जब शव मिला तो पुलिस ने जांच शुरू कर दी। हांलाकि रात तक किसी ने केस दर्ज नहीं कराया था।
महावीर जैन की फेसबुक प्रोफाइल देखने पर पता चला कि उन्हें ज्योतिष की अच्छी जानकारी थी। वे लगातार इसी पेशे में थे और पिछले कुछ समय में उन्होनें अलग-अलग सात ज्योतिष अवार्ड भी जीते थे। पिछले महीने एक फेसबुक पोस्ट की थी जिसमें लिखा था कि औरत का घर टूटने के पांच कारण हैं। जिनमें जिद, घमंड, जुबान, गुस्सा और सबसे बड़ा कारण मायका है।