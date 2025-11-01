राजस्थान: निजी स्कूल में छात्रा से छेड़छाड़ का आरोप, परिजनों ने शिक्षक को जमकर पीटा, अस्पताल में भर्ती

प्रतीकात्मक तस्वीर-पत्रिका
उदयपुर। शहर के एक थाना क्षेत्र स्थित निजी स्कूल में छात्रा से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। घटना को लेकर परिजन स्कूल पहुंचे और आरोपी शिक्षक के साथ जमकर मारपीट की। आरोपी शिक्षक घायल होकर अस्पताल में भर्ती है।
जानकारी के मुताबिक, 8वीं कक्षा में अध्ययनरत बालिका ने शिक्षक की ओर से बदसलूकी करने और गलत तरीके से छूने का आरोप लगाया। उसने स्कूल से छुट्टी के बाद घर पहुंचकर परिजनों को यह जानकारी दी। ऐसे में शुक्रवार को परिजन और रिश्तेदार स्कूल पहुंचे और विरोध करने लगे। आक्रोशित परिजन शिक्षक को दबोचा और घसीटते हुए बाहर निकाला और फिर जमकर मारपीट की। गंभीर चोट लगने पर उसे एमबी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस पहुंची और जांच के लिए सीसीटीवी फुटेज जुटाए। परिजनों ने आरोपी शिक्षक चन्द्रशेखर कुमावत के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने पोक्सो एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। आरोपी फिलहाल अस्पताल में भर्ती है।
गौरतलब है कि इसी निजी स्कूल की एक अन्य ब्रांच में 2 माह पहले एक छात्रा से बलात्कार का प्रयास किया गया था। छात्रा के परिजनों और समाजजनों ने जोरदार हंगामा किया। आरोपी फरार हो गया, जिसे बाद में पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से जेल भेज दिया गया।
एएसपी सिटी उमेश ओझा ने बताया, घटना को लेकर डिप्टी को जांच के लिए स्कूल भेजा। विद्यार्थियों से बात की तो उन्होंने भी आरोपी शिक्षक की ओर से अनुचित शब्दों का इस्तेमाल करने, पीड़ित छात्रा को गलत तरीके से छूने की कोशिश करने की बात कही। केस दर्ज करते हुए आरोपी को हिरासत में ले लिया है।
परिजनों ने बताया, बालिका घर आई और मां को घटना की जानकारी दी। ऐसे में परिजनों ने स्कूल प्रशासन से शिकायत की, लेकिन आरोपी शिक्षक पर कार्रवाई नहीं की। परिजनों ने कहा, वे जब बात करने स्कूल पहुंचे तो स्कूल प्रशासन ने आरोपी शिक्षक को बचाने का प्रयास किया। परिजनों को शिक्षक से नहीं मिलने दिया।
