राजस्थान: निजी स्कूल में छात्रा से छेड़छाड़ का आरोप, परिजनों ने शिक्षक को जमकर पीटा, अस्पताल में भर्ती

जानकारी के मुताबिक, 8वीं कक्षा में अध्ययनरत बालिका ने शिक्षक की ओर से बदसलूकी करने और गलत तरीके से छूने का आरोप लगाया। उसने स्कूल से छुट्टी के बाद घर पहुंचकर परिजनों को यह जानकारी दी। ऐसे में शुक्रवार को परिजन और रिश्तेदार स्कूल पहुंचे और विरोध करने लगे। आक्रोशित परिजन शिक्षक को दबोचा और घसीटते हुए बाहर निकाला और फिर जमकर मारपीट की। गंभीर चोट लगने पर उसे एमबी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस पहुंची और जांच के लिए सीसीटीवी फुटेज जुटाए। परिजनों ने आरोपी शिक्षक चन्द्रशेखर कुमावत के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने पोक्सो एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। आरोपी फिलहाल अस्पताल में भर्ती है।