खुशखबरी: भामाशाह ने संवार दी राजस्थान के इस स्कूल की सूरत, अब नहीं टपकेगी छत

Good News: प्रदेशभर में जर्जर स्कूलों के कारण बच्चे बेहाल है। लगातार हादसों के कारण उनके जेहन से खौफ का माहौल दूर नहीं हो रहा है। स्कूल भवनों के क्षतिग्रस्त होने के कारण कहीं पेड़ों के नीचे कक्षाएं चल रही है तो कहीं किसी अन्य भवनों में शरण लेनी पड़ रही है। इस बीच, एक सामाजिक संस्था ने जर्जर स्कूल को संवारने की जिम्मेदारी लेते हुए बच्चों को परेशानी से उबार लिया। करीब तीन लाख रुपए खर्च कर स्कूल की छत की मरम्मत करवा दी। इससे बारिश में छत नहीं टपकी और विद्यार्थी सुरक्षित रहे। इतना ही नहीं, भामाशाह इसे खुद का स्कूल समझकर नियमित रूप से सार-संभाल भी कर रहे हैं।