5 सितंबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

उदयपुर

भीम की सियासत में नया अध्याय: 78 साल बाद मिली नगर पालिका, पहली बार महिला अध्यक्ष की होगी ताजपोशी

उदयपुर

image

Newsdesk

Aug 26, 2026

Rajasthan

B20 वार्ड, 20 बूथ और 8094 मतदाता तय करेंगे भीम का पहला नगर सत्ता समीकरणB
Bभीम. Bदेश की आजादी के 78 साल बाद ग्राम पंचायत से नगर पालिका में क्रमोन्नत हुए भीम कस्बे की राजनीति अब एक नए दौर में प्रवेश कर चुकी है। पहली बार होने जा रहे नगर पालिका चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। चाय की थड़ियों से लेकर सदर बाजार और सार्वजनिक चौपालों तक इन दिनों एक ही सवाल चर्चा के केंद्र में है, भीम का पहला नगर पालिका अध्यक्ष कौन होगा? चुनाव को और रोचक बनाने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि राज्य सरकार ने पहली अध्यक्ष का पद महिला के लिए आरक्षित किया है। ऐसे में भीम के इतिहास में पहली बार कस्बे की नगर सत्ता की कमान किसी महिला अध्यक्ष के हाथों में होगी। आरक्षण के बाद अब राजनीतिक दलों और संभावित दावेदारों की नजरें पार्षदों के चुनावी गणित पर टिक गई हैं।
B8094 मतदाता लिखेंगे भीम का नया राजनीतिक इतिहासB
भीम नगर पालिका क्षेत्र में कुल 20 वार्ड बनाए गए हैं और प्रत्येक वार्ड के लिए एक मतदान केंद्र निर्धारित किया गया है। यानी नगर पालिका के पहले चुनाव में कुल 20 बूथों पर मतदान होगा। इस ऐतिहासिक चुनाव में 8094 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें 4095 पुरुष, 3998 महिला और 1 ट्रांसजेंडर मतदाता शामिल हैं। पहली बार पार्षद चुनने के अवसर को लेकर युवा और महिला मतदाताओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है।
Bहर वार्ड में नया चेहरा, हर गली में नया सियासी गणितB
ग्राम पंचायत व्यवस्था में जहां सरपंच पूरे गांव से चुना जाता था, वहीं नगर पालिका बनने के बाद अब वार्ड प्रणाली लागू हो गई है। इससे भीम की राजनीति का पूरा स्वरूप बदल गया है। अब 20 वार्डों से 20 पार्षद चुने जाएंगे और यही पार्षद मिलकर नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। यही कारण है कि इस बार पार्षद का चुनाव सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हर गली-मोहल्ले में नए चेहरे और नए समीकरण उभरेंगे, वहीं अध्यक्ष की कुर्सी तक पहुंचने का रास्ता भी इन्हीं 20 पार्षदों के चुनावी परिणामों से होकर गुजरेगा।
Bविकास पर होगा वोट का फैसलाB
नगर पालिका बनने के साथ ही नगरवासियों की उम्मीदें भी बढ़ गई हैं। मतदाताओं के सामने विकास के कई मुद्दे हैं। टूटी सड़कें और नालियों की समस्या, पेयजल और नियमित सफाई व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट, अतिक्रमण और यातायात व्यवस्था के साथ ही सुजाजी चौक जैसे मुख्य बाजारों के सौंदर्यीकरण को लेकर भी लोगों की अपेक्षाएं जुड़ी हुई हैं। मतदाताओं का कहना है कि वे ऐसे प्रत्याशी को चुनेंगे, जो चुनाव जीतने के बाद भी पांच साल तक अपने वार्ड में सक्रिय रहे और समस्याओं के समाधान के लिए काम करे। कुल मिलाकर भीम नगर पालिका का यह पहला चुनाव केवल प्रतिनिधि चुनने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि भीम के शहरी भविष्य और विकास की दिशा तय करने वाला चुनाव होगा। अब सबकी निगाहें आरक्षण लॉटरी के बाद सामने आने वाले प्रत्याशियों और उनके चुनावी समीकरणों पर टिकी हैं। आने वाले दिनों में 20 वार्डों की यह सियासी बिसात तय करेगी कि भीम की पहली नगर सत्ता की कमान आखिर किस महिला अध्यक्ष के हाथों में पहुंचेगी।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

05 Sept 2026 03:28 pm

Published on:

26 Aug 2026 06:01 am

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / भीम की सियासत में नया अध्याय: 78 साल बाद मिली नगर पालिका, पहली बार महिला अध्यक्ष की होगी ताजपोशी

बड़ी खबरें

View All

उदयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Udaipur : 8 दिन से मोर्चरी में शव, गिरफ्तारी तक अंतिम संस्कार नहीं करने पर अडे़ परिजन, कोटड़ा में बढ़ा तनाव

udaipur umesh gamar eighth day no cremation family demands accused arrest
उदयपुर

सीएम भजनलाल का उदयपुर में रोड-शो, बोले- ‘ट्रिपल इंजन की सरकार जरूरी, 78 फीसदी वादे पूरे किए’

Bhajanlal sharma
उदयपुर

उदयपुर : अलमारी, बांसुरी और हरी मिर्च…इस बार वोट मांगने के अंदाज भी होंगे निराले

election symbol
उदयपुर

उदयपुर : शहर में एक सप्ताह में तीसरी बार फायरिंग, हर बार उसी दिन दबोच लिए गए बदमाश

accused arrest
उदयपुर

Indian Railways: दिल्ली-मुंबई समेत इन शहरों के लिए उदयपुर से चार नई ट्रेन चलाने की मांग

train in jaipur
उदयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.