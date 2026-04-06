टायर के कचरे से बनाएं घर, तापमान में आएगी 4 डिग्री तक की कमी, जानें राजस्थान की यह अनोखी पहल

इस शोध में अपशिष्ट/उपयोग किए गए टायरों से प्राप्त रबर यानी "क्रम्ब रबर" का उपयोग भवन निर्माण सामग्री में किया गया। प्रयोग में दीवारों की प्लास्टर के लिए उपयोग होने वाली सीमेंट, रेत और पानी का मिश्रण में रेत के स्थान पर 10 फीसदी तक रिसाइकल्ड रबर का उपयोग किया।

-डॉ. सुनील कुमार जगासिया, अध्यक्ष, इंडियन रबर इंस्टीट्यूट राजस्थान शाखा