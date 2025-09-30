Child Adoption Report: अपनों ने बिसराया…गैरों और विदेशियों ने थामा हाथ, बेटों से ज्यादा गोद ली गईं बेटियां



बता दें कि गोद लिए गए बच्चों में 99 बेटियां हैं। विदेशी नागरिकों की ओर से गोद लिए गए 24 बच्चों में से भी 14 बेटियां हैं। ये भी वे बेटियां हैं, जो किसी न किसी बीमारी या शारीरिक अक्षमता से पीड़ित हैं। जिन्हें किसी ने नहीं अपनाया, लेकिन विदेशी जोड़ों ने पलकों पर बैठाया। नन्हीं देवियां अब सात समंदर पार स्नेह से पल रही हैं।