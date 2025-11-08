विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना उदयपुर में रचाएंगे शादी? इन 5 फेमस कपल्स के भी यहीं हुए थे फंक्शन

उदयपुर एक बार फिर से स्टार वेडिंग्स की मेजबानी करने वाला शहर बनने वाला है। ‘पुष्पा’ फेम रश्मिका मंदाना और साउथ सुपरस्टार विजय देवरकोंडा अगले साल 26 फरवरी को उदयपुर में शादी कर सकते हैं। दोनों ने पिछले महीने हैदराबाद में पारिवारिक माहौल में सगाई की थी। अभी तक शादी की तारीख और वेन्यू का आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है लेकिन सूत्रों के मुताबिक शादी उदयपुर में होने वाली है।