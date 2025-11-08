विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना उदयपुर में रचाएंगे शादी? इन 5 फेमस कपल्स के भी यहीं हुए थे फंक्शन

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा (सोर्स: X)
उदयपुर एक बार फिर से स्टार वेडिंग्स की मेजबानी करने वाला शहर बनने वाला है। ‘पुष्पा’ फेम रश्मिका मंदाना और साउथ सुपरस्टार विजय देवरकोंडा अगले साल 26 फरवरी को उदयपुर में शादी कर सकते हैं। दोनों ने पिछले महीने हैदराबाद में पारिवारिक माहौल में सगाई की थी। अभी तक शादी की तारीख और वेन्यू का आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है लेकिन सूत्रों के मुताबिक शादी उदयपुर में होने वाली है।
उदयपुर स्टार्स की रॉयल वेडिंग्स के लिए पसंदीदा शहर बन चुका है। यहां पहले भी कई स्टार्स शादी के बंधन में बंध चुके हैं। जिसमें बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु, हार्दिक पांड्या-नताशा स्टेनकोविक और सांसद राघव चड्ढा-बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा समेत कई फेमस लोग शामिल हैं।
क्रिकेटर हार्दिक पांड्या और मॉडल-एक्ट्रेस नताशा स्टेनकोविक ने अपनी शादी उदयपुर में हिंदू रीति-रिवाज से की थी। फंक्शन में दोनों परिवार और दोस्त शामिल हुए थे। हालांकि अब दोनों अलग हो चुके हैं।
आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा और बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा की शादी भी उदयपुर में हुई थी। बारात ने बोट से यूनिक एंट्री ली थी। इस शादी के फंक्शन दो दिन चले थे और कई बड़े नेता और सेलिब्रिटी भी पहुंचे थे।
बॉलीवुड स्टार आमिर खान की बेटी आयरा खान ने नूपुर शिकरे के साथ मुंबई में रजिस्टर्ड शादी के बाद उदयपुर में रॉयल वेडिंग की थी। 8 से 10 जनवरी तक चले इस शादी के फंक्शन में शादी का रॉयल अंदाज देखने लायक था।
बॉलीवुड एक्टर सनी देओल की भांजी निकिता चौधरी और ऋषभ शाह की शादी भी उदयपुर में हुई थी। इस शादी में कई बॉलीवुड स्टार्स और फेमस लोग शामिल हुए थे। फंक्शन 29 से 31 जनवरी तक चले और पूरे शहर में शादी की चर्चा रही।
बॉलीवुड सिंगर नितिन मुकेश के छोटे बेटे नमन नितिन मुकेश और त्रिशोना सोनी की शादी 10-11 नवंबर को उदयपुर में हुई थी। इस रॉयल वेडिंग में परिवार और करीबी दोस्त ही शामिल हुए थे।
