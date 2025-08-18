देवराज हत्याकांड ने पूरे उदयपुर को हिला दिया था, चार दिन तनावपूर्ण रहे हालात, कुछ ऐसा था मंजर

देवराज के पिता ने बताया कि घटना 16 अगस्त को हुई थी। चार दिन जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष के बाद 19 अगस्त को देवराज ने दम तोड़ दिया था। दर्ज केस में कुछ दिनों बाद सुनवाई शुरू हुई, जो अब तक चल रही है। अब तक कुल चार पेशी हुई है। पिता के बयान दर्ज करने के लिए पेशी डेढ़ माह पहले थी, लेकिन वकीलों की हड़ताल के चलते तारीख आगे बढ़ गई। पिता का कहना है कि मामला अभी काफी लम्बा चलने की संभावना है।