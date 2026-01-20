20 जनवरी 2026,

उदयपुर

उदयपुर में गैस सिलेंडर से भरी पिकअप ने बच्चे को कुचला, दर्दनाक मौत, परिवार में मचा कोहराम

फलासिया थाना क्षेत्र के आमलिया गांव के भमरिया फला में मंगलवार दोपहर गैस सिलेंडर से भरी पिकअप चालक ने पहले विद्यालय की दीवार को टक्कर मार दी। उसके बाद पिकअप रिवर्स लेते समय 2 वर्षीय बच्चे को कुचल दिया।

उदयपुर

image

kamlesh sharma

Jan 20, 2026

हादसे में मृत बालक: फोटो पत्रिका नेटवर्क

झाड़ोल (उदयपुर)। फलासिया थाना क्षेत्र के आमलिया गांव के भमरिया फला में मंगलवार दोपहर गैस सिलेंडर से भरी पिकअप चालक ने पहले विद्यालय की दीवार को टक्कर मार दी। उसके बाद पिकअप रिवर्स लेते समय 2 वर्षीय बच्चे को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद चालक मौके से फरार हो गया।

जानकारी के अनुसार मंगलवार को एक पिकअप गैस सिलेंडर की सप्लाई करने आमलिया गांव के भवरिया फला पहुंची। जहां पिकअप चालक ने दो वर्षीय विवेक पुत्र हीरालाल पारगी को चपेट में ले लिया। हादसे में बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद चालक मौके से फरार हो गया।

आनन-फानन में परिजनों ने पुलिस को घटना की सूचना दी और बच्चे को फलासिया सीएचसी लेकर पहुंचे। जहां चिकित्सकों ने विवेक को मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंचे फलासिया थाने सहायक उप निरीक्षक कालूलाल एवं चंदूलाल ने शव झाड़ोल उप जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में पहुंचाया। घटना की सूचना मिलने पर बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए।

मौके से चालक फरार

पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रुद्र गैस एजेंसी की गैस सिलेंडर से लदी पिकअप को कब्जे में लेकर करेल टोल नाके के पास खड़ा करवाया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि चालक विद्यालय की दीवार में टक्कर मारकर तथा बच्चे को चपेट में लेने के बाद मौके से फरार हो गया। परिजनों ने गैस एजेंसी के खिलाफ मामला दर्ज कराते हुए सख्त कार्रवाई और मुआवजे कि मांग की है।

शोक की लहर

इस हृदय विदारक घटना के बाद पूरे गांव में शोक की लहर फैल गई। विवेक की मौत से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। विवेक चार बहनों में इकलौता और सबसे छोटा था।

