उदयपुर में गैस सिलेंडर से भरी पिकअप ने बच्चे को कुचला, दर्दनाक मौत, परिवार में मचा कोहराम

पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रुद्र गैस एजेंसी की गैस सिलेंडर से लदी पिकअप को कब्जे में लेकर करेल टोल नाके के पास खड़ा करवाया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि चालक विद्यालय की दीवार में टक्कर मारकर तथा बच्चे को चपेट में लेने के बाद मौके से फरार हो गया। परिजनों ने गैस एजेंसी के खिलाफ मामला दर्ज कराते हुए सख्त कार्रवाई और मुआवजे कि मांग की है।