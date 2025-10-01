Navratri 2025: राजस्थान में यहां 51,51,000 रुपए के असली नोटों से हुआ माता का श्रृंगार, देखने वालों की उमड़ी भीड़

Udaipur Baleshwari Mata Decoration: उदयपुर शहर में नवरात्रि के अवसर पर आस्था और भक्ति के अनोखे संगम का दर्शन हुआ। भुवाणा स्थित नवयुवक मंडल की ओर से इस बार मां बालेश्वरी माताजी का भव्य श्रृंगार 51 लाख 51 हजार 551 रुपए के असली नोटों से किया गया। माता की प्रतिमा को सिर से लेकर पांव तक नोटों से सजाया गया जिसे देखने के लिए श्रद्धालुओं का तांता लग गया।