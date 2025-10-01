Patrika LogoSwitch to English

Navratri 2025: राजस्थान में यहां 51,51,000 रुपए के असली नोटों से हुआ माता का श्रृंगार, देखने वालों की उमड़ी भीड़

Mata Ji Decoration: इससे पहले माता का 11 लाख, 21 लाख और 31 लाख रुपए के नोटों से श्रृंगार किया गया था। इस बार इसे और भी भव्य बनाते हुए 51.51 लाख रुपए का श्रृंगार किया गया।

less than 1 minute read

उदयपुर

image

Akshita Deora

Oct 01, 2025

फोटो: पत्रिका

Udaipur Baleshwari Mata Decoration: उदयपुर शहर में नवरात्रि के अवसर पर आस्था और भक्ति के अनोखे संगम का दर्शन हुआ। भुवाणा स्थित नवयुवक मंडल की ओर से इस बार मां बालेश्वरी माताजी का भव्य श्रृंगार 51 लाख 51 हजार 551 रुपए के असली नोटों से किया गया। माता की प्रतिमा को सिर से लेकर पांव तक नोटों से सजाया गया जिसे देखने के लिए श्रद्धालुओं का तांता लग गया।

8 सालों से हो रहा है आयोजन

मंडल के भागीरथ डांगी ने बताया कि बीते 8 सालों से गरबा महोत्सव के साथ माता के विशेष श्रृंगार की परंपरा निभाई जा रही है। इससे पहले माता का 11 लाख, 21 लाख और 31 लाख रुपए के नोटों से श्रृंगार किया गया था। इस बार इसे और भी भव्य बनाते हुए 51.51 लाख रुपए का श्रृंगार किया गया।

श्रृंगार में उपयोग किए गए नोट मंडल के ही सदस्यों से एकत्रित किए गए थे जिन्हें आयोजन के बाद सुरक्षित रूप से वापस लौटा दिया गया।

श्रृंगार में जिन नोटों का इस्तेमाल हुआ, वह इस प्रकार है:

500 रुपए के — 6200 नोट

200 रुपए के — 5000 नोट

100 रुपए के — 8000 नोट

50 रुपए के — 4000 नोट

10 रुपए व 20 रुपए के — शेष नोट

इसके अलावा पंडाल, माता के शस्त्रों और आभूषणों को भी नोटों से फूलों की आकृति में सजाया गया।

दर्शन को उमड़ी भीड़

यह अनोखा श्रृंगार सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। माता के दर्शन के लिए दूर-दूर से लोग पहुंचे।

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / Navratri 2025: राजस्थान में यहां 51,51,000 रुपए के असली नोटों से हुआ माता का श्रृंगार, देखने वालों की उमड़ी भीड़

