Rajasthan: सरकारी मेल नर्स घर में चला रहा था अवैध अस्पताल, छापे में मिली लाखों की सरकारी दवाइयां

सीएमएचओ डॉ. आदित्य ने बताया कि सूचना मिली कि एक सरकारी मेल नर्स अपने घर में निजी क्लिनिक चला रहा है। टीम के साथ मेल नर्स जसराज सोलंकी के घर पर छापा मारा तो वहां पर पूरा अस्पताल तैयार मिला। वहां बेड लगे थे, इंजेक्शन काउंटर, ड्रेसिंग रूम, कंसल्टेशन चैम्बर तक अलग से बना था। सीएमएचओ ने गोगुंदा बीसीएमओ को नियमानुसार मेल नर्स के विरुद्ध अग्रिम कार्रवाई के निर्देश दिए। कार्रवाई के दौरान डिप्टी सीएमएचओ डॉ. विक्रमसिंह, डॉ.मोहन सिंह धाकड़ आदि मौजूद थे।