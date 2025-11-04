Patrika LogoSwitch to English

Rajasthan: प्रमोशन की दौड़ में थम गई सांसें, फिजिकल टेस्ट के दौरान हेड कांस्टेबल की मौत; हर कोई अचंभित

Udaipur News: उदयपुर में चल रही पुलिस की शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान एक हेड कांस्टेबल की मौत हो गई। जब्बर सिंह की आकस्मिक मौत से हर कोई अचंभित है।

less than 1 minute read
Google source verification

उदयपुर

image

Anil Prajapat

Nov 04, 2025

Head-Constable-Jabbar-Singh
Play video

हेड कांस्टेबल जब्बर सिंह। फोटो: पत्रिका

उदयपुर। हेड कांस्टेबल से एएसआइ पदोन्नति को लेकर उदयपुर में चल रही पुलिस की शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान एक हेड कांस्टेबल की मौत हो गई। फिजिकल परीक्षा में 507 हेड कांस्टेबल शामिल हुए थे। परीक्षा में दो किलोमीटर दौड़ 12 मिनट में पूरी करनी थी। इसी दौरान सेहत बिगड़ने के बाद हेड कांस्टेबल ने दम तोड़ दिया। प्रथम दृष्टया कार्डियक अरेस्ट से मौत होना बताया गया है।

एएसपी (मुख्यालय) गोपाल स्वरूप मेवाड़ा ने बताया कि झाड़ोल थाने में तैनात हेड कांस्टेबल जब्बर सिंह (44) फिजिकल टेस्ट के दौरान अन्य अभ्यर्थियों के साथ दौड़ रहे थे। इस दौरान वे गश खाकर गिर गए।

मौके पर मौजूद सहायता दल ने उन्हें तुरंत ही एमबी हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम की कार्रवाई के बाद शव परिजनों को सौंपा गया।

पिता के पदचिह्नों पर चल रहे थे

जब्बर सिंह की आकस्मिक मौत से हर कोई अचंभित है। जब्बर सिंह मूलत: उदयपुर जिले में बिरोड़ी ग्राम पंचायत के अठवाल गांव के निवासी थे। उन्होंने 2011 में बतौर कांस्टेबल पुलिस सेवा की शुरुआत की। उनके पिता भी जेल विभाग से सेवानिवृत हुए थे। उनके परिवार में पत्नी, दो बच्चे, माता-पिता हैं।

