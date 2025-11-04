Rajasthan: प्रमोशन की दौड़ में थम गई सांसें, फिजिकल टेस्ट के दौरान हेड कांस्टेबल की मौत; हर कोई अचंभित

उदयपुर। हेड कांस्टेबल से एएसआइ पदोन्नति को लेकर उदयपुर में चल रही पुलिस की शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान एक हेड कांस्टेबल की मौत हो गई। फिजिकल परीक्षा में 507 हेड कांस्टेबल शामिल हुए थे। परीक्षा में दो किलोमीटर दौड़ 12 मिनट में पूरी करनी थी। इसी दौरान सेहत बिगड़ने के बाद हेड कांस्टेबल ने दम तोड़ दिया। प्रथम दृष्टया कार्डियक अरेस्ट से मौत होना बताया गया है।