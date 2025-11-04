Jaipur Accident: दारू पीकर गाड़ी चलाए तो परिवहन विभाग की चूक कहां? चिकित्सा मंत्री के बयान से गरमाई सियासत; डोटासरा ने कसा तीखा तंज

इधर, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि मंत्री ठीक ही तो कह रहे हैं। ’’ड्राइवर शराब पीकर गाड़ी चलाएगा तो विभाग क्या करेगा?’’ इस सरकार में मंत्री तो केवल माला पहनने और ऊलजलूल बयान देने के लिए हैं। संवेदना, कानून, जिम्मेदारी, जवाबदेही, नियंत्रण सब शायद छुट्टी पर हैं। जयपुर में अनियंत्रित डंपर ने 14 परिवार उजाड़ दिए, राज्य में आए दिन हादसों में मौतें हो रही हैं, लेकिन सरकार सिर्फ बयानबाज़ी में व्यस्त है।