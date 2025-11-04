Jaipur Accident: दारू पीकर गाड़ी चलाए तो परिवहन विभाग की चूक कहां? चिकित्सा मंत्री के बयान से गरमाई सियासत; डोटासरा ने कसा तीखा तंज

मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा। फोटो: पत्रिका
जयपुर। राजधानी जयपुर में हुई भीषण दुर्घटना ने एक बार फिर राजस्थान को हिलाकर रख दिया। हरमाड़ा लोहा मंडी रोड से विश्वकर्मा रोड नंबर 14 की तरफ जा रहा एक डंपर करीब 350 मीटर तक मौत बनकर दौड़ा और सड़क पर पैदल व वाहनों में सवार 14 लोगों की कुचलकर जान ले ली। हादसे में 14 लोग गंभीर घायल हो गए।
इस खौफनाक सड़क हादसे के बाद राजस्थान सहित देशभर में गुस्से का माहौल है। लेकिन, चिकित्सा मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने बयान देकर नया विवाद खड़ा कर दिया।
ट्रोमा सेंटर में पहुंचे चिकित्सा मंत्री से पत्रकारों ने सवाल किया कि हादसा क्या परिवहन विभाग की चूक है। इसके जवाब में चिकित्सा मंत्री ने कहा कि कोई दारू पीकर गाड़ी चलाए तो इसमें परिवहन विभाग की चूक कहां से है। सीकर रोड हादसे के बाद चिकित्सा मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर का बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मंत्री के बयान के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की तीखी प्रतिक्रिया आती रही।
इधर, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि मंत्री ठीक ही तो कह रहे हैं। ’’ड्राइवर शराब पीकर गाड़ी चलाएगा तो विभाग क्या करेगा?’’ इस सरकार में मंत्री तो केवल माला पहनने और ऊलजलूल बयान देने के लिए हैं। संवेदना, कानून, जिम्मेदारी, जवाबदेही, नियंत्रण सब शायद छुट्टी पर हैं। जयपुर में अनियंत्रित डंपर ने 14 परिवार उजाड़ दिए, राज्य में आए दिन हादसों में मौतें हो रही हैं, लेकिन सरकार सिर्फ बयानबाज़ी में व्यस्त है।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग