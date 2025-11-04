Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Jaipur Accident: दारू पीकर गाड़ी चलाए तो परिवहन विभाग की चूक कहां? चिकित्सा मंत्री के बयान से गरमाई सियासत; डोटासरा ने कसा तीखा तंज

जयपुर हादसे के बाद चिकित्सा मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर के बयान से राजस्थान में सियासत गरमाई हुई है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Anil Prajapat

Nov 04, 2025

Gajendra-Singh-Khinvsar-Govind-Singh-Dotasara
Play video

मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा। फोटो: पत्रिका

जयपुर। राजधानी जयपुर में हुई भीषण दुर्घटना ने एक बार फिर राजस्थान को हिलाकर रख दिया। हरमाड़ा लोहा मंडी रोड से विश्वकर्मा रोड नंबर 14 की तरफ जा रहा एक डंपर करीब 350 मीटर तक मौत बनकर दौड़ा और सड़क पर पैदल व वाहनों में सवार 14 लोगों की कुचलकर जान ले ली। हादसे में 14 लोग गंभीर घायल हो गए।

इस खौफनाक सड़क हादसे के बाद राजस्थान सहित देशभर में गुस्से का माहौल है। लेकिन, चिकित्सा मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने बयान देकर नया विवाद खड़ा कर दिया।

ट्रोमा सेंटर में पहुंचे चिकित्सा मंत्री से पत्रकारों ने सवाल किया कि हादसा क्या परिवहन विभाग की चूक है। इसके जवाब में चिकित्सा मंत्री ने कहा कि कोई दारू पीकर गाड़ी चलाए तो इसमें परिवहन विभाग की चूक कहां से है। सीकर रोड हादसे के बाद चिकित्सा मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर का बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मंत्री के बयान के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की तीखी प्रतिक्रिया आती रही।

सरकार के मंत्री सिर्फ ऊलजलूलबयान देने के लिए: डोटासरा

इधर, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि मंत्री ठीक ही तो कह रहे हैं। ’’ड्राइवर शराब पीकर गाड़ी चलाएगा तो विभाग क्या करेगा?’’ इस सरकार में मंत्री तो केवल माला पहनने और ऊलजलूल बयान देने के लिए हैं। संवेदना, कानून, जिम्मेदारी, जवाबदेही, नियंत्रण सब शायद छुट्टी पर हैं। जयपुर में अनियंत्रित डंपर ने 14 परिवार उजाड़ दिए, राज्य में आए दिन हादसों में मौतें हो रही हैं, लेकिन सरकार सिर्फ बयानबाज़ी में व्यस्त है।

ये भी पढ़ें

जयपुर की सड़क पर काल बनकर दौड़ा डंपर, जो दिखा, उसको कुचला, सामने आया हादसे का खौफनाक VIDEO
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

04 Nov 2025 07:41 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur Accident: दारू पीकर गाड़ी चलाए तो परिवहन विभाग की चूक कहां? चिकित्सा मंत्री के बयान से गरमाई सियासत; डोटासरा ने कसा तीखा तंज

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Jaipur Accident: ‘आपको हमारी उम्र लग जाए…’, ये कैप्शन बना आखिरी पोस्ट, 2 सगे भाइयों की मौत, 4 मासूमों के सिर से उठा पिता का साया

जयपुर

Jaipur Harmada Accident: ‘2 छोटे-छोटे बच्चों का क्या होगा’, दुकान खुली छोड़ भागे पिता की रुलाई, ‘हमें तो बस फोन पर पता चला…’

Jaipur Harmada Accident
जयपुर

Weather Update 4 November : मौसम विभाग की भविष्यवाणी, 90 मिनट में राजस्थान के 12 जिलों में झमाझम बारिश का अनुमान

Weather Update 4 November Meteorological Department Prediction Today next 90 minutes Rajasthan 12 districts heavy rain
जयपुर

Rajasthan Road Accident: राजस्थान में सिलसिलेवार सड़क हादसों के बाद एक्शन में भजनलाल सरकार

CM-Bhajanlal-Sharma
जयपुर

जयपुर में दर्द का सैलाब: खूनी डंपर से मां की गोद सूनी, किसी का बेटा-किसी का भाई…कुछ ही पलों में उजड़ गया संसार

Jaipur Tragedy
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.