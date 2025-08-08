8 अगस्त 2025,

शुक्रवार

उदयपुर

Fraud with Americans: देशी लोगों ने अमरीकी नागरिकों को ठगा, गिरोह के 7 सदस्य उदयपुर से गिरफ्तार

Fraud with Americans: राजस्थान के उदयपुर जिले में एक बड़े अंतरराज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है, जो अमरीकी नागरिकों को लालच देकर ठगी कर रहा था। 7 आरोपी पकड़े गए हैं।

उदयपुर

Kamal Mishra

Aug 08, 2025

Udaipur Crime
अमरीकियों को ठगने वाले गिरफ्तार आरोपी (फोटो-पत्रिका)

उदयपुर। अमरीकी नागरिकों को सस्ते लोन का लालच देकर उनसे डॉलर में ठगी करने का मामला सामने आया है। इस अंतरराज्यीय गिरोह का उदयपुर में भंडाफोड़ हुआ है। गिरोह हाईटेक तरीके से विदेशियों की निजी जानकारियां जुटाकर इंटरनेट कॉल्स के जरिए झांसे में लेता और प्रोसेसिंग, ट्रांसफर व इंश्योरेंस चार्ज के नाम पर मोटी रकम ऐंठता था। गिरोह के 7 सदस्यों को जय विला नाम के एक मकान से गिरफ्तार किया गया है।

जांच में खुलासा हुआ कि ये लोग कुलदीप नामक सरगना के लिए काम कर रहे थे, जो विदेशी नंबर से वाट्सऐप के जरिये संपर्क में रहता था और टारगेट्स की जानकारी भेजता था। गूगल वॉइस कॉल से आरोपी खुद को बैंक अधिकारी बताते थे।

कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त

पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल ने बताया कि छापे के दौरान 9 लैपटॉप, 10 मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त किए। उन्होंने कहा कि इस गिरोह ने कितने अमरीकियों को ठगा और कितनी राशि ठगी गई, इसकी पड़ताल की जा रही है। गिरोह के अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन और साइबर नेटवर्क को खंगाला जा रहा है।

यहां से पकड़े गए सभी आरोपी

सभी आरोपियों को नाई थाना क्षेत्र के नादरा गांव स्थित जय विला से गिरफ्तार किया गया है। यह गिरोह अमरीकी नागरिकों को लोन दिलाने के नाम पर ठगी कर रहा था। पुलिस ने गिरोह के जिन 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है उनमें मध्यप्रदेश-गुजरात और महाराष्ट्र के निवासी शामिल हैं।

इनको किया गिरफ्तार

जनतानगर चांदखेड़ा अहमदाबाद निवासी बिनोय, रूअर अम्बा मुरैना मध्यप्रदेश निवासी विजयसिंह, मेहसाणा हाल कल्याण सहाड़ उल्लासनगर ठाणे महाराष्ट्र निवासी नीरज, जमालपुर अहमदाबाद निवासी अभिषेक सिंह, विरार ठाणे महाराष्ट्र निवासी रोबिन, आईओसी रोड चांदखेड़ा अहमदाबाद निवासी सिरिल, साहुनगर राजारामपुरी साहुनगर कोल्हापुर महाराष्ट्र निवासी ओंकार गणेश भिण्डी को गिरफ्तार किया गया।

Udaipur

