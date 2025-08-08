Fraud with Americans: देशी लोगों ने अमरीकी नागरिकों को ठगा, गिरोह के 7 सदस्य उदयपुर से गिरफ्तार

उदयपुर। अमरीकी नागरिकों को सस्ते लोन का लालच देकर उनसे डॉलर में ठगी करने का मामला सामने आया है। इस अंतरराज्यीय गिरोह का उदयपुर में भंडाफोड़ हुआ है। गिरोह हाईटेक तरीके से विदेशियों की निजी जानकारियां जुटाकर इंटरनेट कॉल्स के जरिए झांसे में लेता और प्रोसेसिंग, ट्रांसफर व इंश्योरेंस चार्ज के नाम पर मोटी रकम ऐंठता था। गिरोह के 7 सदस्यों को जय विला नाम के एक मकान से गिरफ्तार किया गया है।