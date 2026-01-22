22 जनवरी 2026,

गुरुवार

उदयपुर

Rajasthan Rain: राजस्थान में होगी झमाझम बारिश! सक्रिय होने वाला है ‘शक्तिशाली’ पश्चिमी विक्षोभ

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से मावठ की संभावना है। शक्तिशाली पश्चिमी विक्षोभ के 26 से 28 जनवरी के दौरान प्रभावी होने के आसार है।

उदयपुर

image

Santosh Trivedi

Jan 22, 2026

rain in jaipur today

जयपुर में बारिश, File Photo- Patrika

Rajasthan Weather Update: उदयपुर। साल की शुरूआत से ही ठंड का असर देखने को मिला, जो आधा जनवरी बीतने तक जारी रहा। इसके बाद तीसरे सप्ताह में मौसमी बदलाव के प्रबल आसार बन रहे हैं, वहीं अंतिम सप्ताह भी इससे खासा प्रभावित रह सकता है।

पिछले दिनों में बढ़ोतरी के बाद बीते दो दिन में पारा दो डिग्री गिर चुका है, वहीं अब आगामी दिनों में मावठ के आसार भी बन रहे हैं। इस बीच अरब सागर पर छाए बादल इलाके में बारिश करवा सकते हैं।

मौसम विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटे में शहर का अधिकतम तापमान 25 डिग्री और न्यूनतम 10.2 डिग्री दर्ज किया गया। वर्तमान में तापमान औसत के आसपास ही बना हुआ है।

मौसम विभाग का पूर्वानुमान

  • राज्य में 22 से 24 जनवरी के दौरान नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से मावठ होने की संभावना है। बैक टू बैक पश्चिमी विक्षोभ 26 से 28 जनवरी के दौरान प्रभावी होने के आसार है।
  • इसी तरह से 22 जनवरी को जोधपुर, बीकानेर संभाग व शेखावाटी क्षेत्र, 23 जनवरी को जयपुर, अजमेर, भरतपुर संभाग में हल्के से मध्यम बारिश होने की प्रबल संभावना बनी हुई है।
  • इसके साथ ही 24-25 जनवरी को राज्य के उत्तरी भागों में घना कोहरा दर्ज होना संभव है और 26-27 को जयपुर, भरतपुर व बीकानेर संभाग में हल्के से मध्यम बारिश होना संभव है।

टॉपिक एक्सपर्ट

अभी तक मध्य व उत्तरी अरब सागर में विक्षोभ के सक्रिय नहीं होने से मेवाड़-वागड़ में इस बार अब तक मावठ नहीं हुई।

इसके साथ ही ईरान और अफगानिस्तान से आने वाले पश्चिमी विक्षोभों के जम्मू-कश्मीर-लद्दाख होते हुए तिब्बत की ओर मुड़ जाने से इस बार उतर-पश्चिमी भारत में बहुत कम मावठ हुई। जबकि जेट स्ट्रीम के पश्चिमी हिमालय पर आने से उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड है।

यदि शक्तिशाली पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय नहीं होता है तो मावठ नहीं होगी। इस समय मध्य और उत्तरी अरबसागर में बादल छाए हुए हैं, इनके सक्रिय होकर उत्तर-पूर्व की ओर बढ़ने की​ स्थिति में अगले तीन-चार दिनों में मेवाड़-वागड़ में मावठ होने के आसार हैं।

  • प्रो. नरपतसिंह राठौड़, मौसमविद्

खबर शेयर करें:

22 Jan 2026 07:02 pm

