Udaipur Airport: हर माह रनवे पर जम रहा 4 किलो रबर, विमान लैंडिंग में बढ़ा खतरा

फ्रिक्शन लेवल यह तय करता है, लैंडिंग के बाद तेज रफ्तार विमान कितनी सुरक्षित दूरी में रुक पाएगा। खासकर बारिश, नमी या खराब मौसम में जब रनवे गीला या फिसलन भरा हो जाता है, तब पर्याप्त फ्रिक्शन का होना जरूरी हो जाता है। इससे रनवे पर जमे टायरों के रबर निशान और अन्य गंदगी को हटाने के लिए नियमित रूप से विशेष सफाई की जाती है।