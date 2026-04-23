राजस्थान में ‘दबंगई’ का सनसनीखेज मामला: 3 साल से हुक्का-पानी बंद, शादी-गमी में जाने पर पाबंदी; बात की तो भी जुर्माना

हाल ही में राजस्थान के जालोर जिले में भी ऐसा ही मामला सामने आया था। जहां जातीय पंचों की ओर एक परिवार का हुक्का पानी बंद करने के फरमान जारी किया था। इसी बीच 20 अप्रेल को दो बहनों की शादी हुई थी, लेकिन रिश्तेदार व मेहमान गायब रहे थे। पंचों की ओर से शादी-समारोह में शिरकत करने पर भारी आर्थिक दंड का फरमान सुनाया था। ऐसे में लोग डर के मारे शादी में शामिल ही नहीं हुए थे।