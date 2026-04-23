Rajasthan Accident: ट्रैक्टर की चपेट से आने से 3 युवकों की मौत, 8 बच्चों के सिर से उठा पिता का साया, 3 घरों में पसरा मातम

इसी दौरान पास के कच्चे रास्ते से तेज रफ्तार में आ रहे ट्रैक्टर का चालक अचानक नियंत्रण खो बैठा और ट्रैक्टर ने सीधे तीनों युवकों को चपेट में ले लिया। हादसे में तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए थे। आसपास के लोगों व विजय मीणा और बाबूलाल ने तुरंत 108 एंबुलेंस की सहायता से घायलों टीडी उप स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर उन्हें उदयपुर के एमबी चिकित्सालय रेफर कर दिया गया। जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद तीनों युवकों को मृत घोषित कर दिया।