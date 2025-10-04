Udaipur: करोड़ों का टर्नओवर, सालों से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले बिजनेसमैन लेंगे दीक्षा, 4 साल पहले पत्नी बनी थी साध्वी

तीनों दीक्षार्थियों की जीवन यात्रा प्रेरणास्पद है। इनमें सबसे भावुक कहानी है देवीलाल भोरावत की जिनकी पत्नी ने 2021 में दीक्षा लेकर साध्वी बन गई थी। वे खुद भी कई सालों से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहे थे और अब व्यापार अपने बेटों को सौंपकर वे स्वयं भी संयम के मार्ग पर चल पड़ने को तैयार हैं। उनका मुंबई में इलेक्ट्रिकल और हार्डवेयर का कारोबार है। वहीं फरीदाबाद के आदर्श कुमार जैन बिजनेसमैन हैं। वे स्पेयर पार्ट्स बनाने के व्यवसाय में थे। उनका सालाना टर्नओवर करोड़ों रुपए का था।