Rajasthan Crime: 27 साल से फरार 25 हजार के इनामी बदमाश को उदयपुर ATS ने दबोचा, बेटी के यहां गया तो पकड़ा गया

आरोपी डेरी फ्ल्यू खोलवाड़ सूरत निवासी यूनुस उर्फ इनायत कडीवाला को दबोचा। वह गुजरात और महाराष्ट्र में प्रॉपर्टी और वाहन दलाली का काम करता है। बांसवाड़ा कोतवाली के वर्ष 1998 के एक केस में एसपी ने 25 हजार का इनाम घोषित कर रखा था।