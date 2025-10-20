Patrika LogoSwitch to English

उदयपुर

Rajasthan Crime: 27 साल से फरार 25 हजार के इनामी बदमाश को उदयपुर ATS ने दबोचा, बेटी के यहां गया तो पकड़ा गया

27 साल से फरार 25 हजार के इनामी बदमाश को उदयपुर एटीएस ने दबोचा। उदयपुर संभाग में ठगी के मामलों में चल रहा था वांछित।

उदयपुर

image

Santosh Trivedi

Oct 20, 2025

udaipur ats

Photo- Patrika

उदयपुर. संभाग में ठगी के मामलों में वांछित 27 साल से फरार बदमाश को एटीएस उदयपुर टीम ने गिरफ्तार किया है। आरोपी पर 25 हजार का इनाम घोषित है।

एटीएस आइजी विकास कुमार ने बताया कि एटीएस एवं एसओजी अतिरिक्त महानिदेशक वीके सिंह के निर्देशानुसार कार्रवाई की। धोखाधड़ी के मामले में वर्ष 1998 से फरार बदमाश को दबोचा गया।

आरोपी डेरी फ्ल्यू खोलवाड़ सूरत निवासी यूनुस उर्फ इनायत कडीवाला को दबोचा। वह गुजरात और महाराष्ट्र में प्रॉपर्टी और वाहन दलाली का काम करता है। बांसवाड़ा कोतवाली के वर्ष 1998 के एक केस में एसपी ने 25 हजार का इनाम घोषित कर रखा था।

गिरोह के आरोपी पीर मोहम्मद, हमीद खां, विवेक कुमार, दाऊद और अकबर मकरानी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। आरोपी अकबर मकरानी को 15 सितम्बर को उदयपुर टीम ने ही पकड़ा था।

काट रहा था फरारी

आरोपी वाहनों की खरीद फरोख्त के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह में शामिल था। बांसवाड़ा सहित कई जिलों की पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयासरत थी। वह मुम्बई, पूना, सूरत, भरुच और वडोदरा में छिपकर फरारी काट रहा था।

सीसीटीवी से निगरानी रखता

सामने आया कि आरोपी यूनुस ने मोबाइल, गाड़ी आदि खुद के नाम के बजाय परिचित व रिश्तेदारों के नाम से ले रखे थे। अपने घर पर भी चारों ओर सीसीटीवी कैमरे लगा रखे थे, जिससे आने-जाने वालों की निगरानी रखता था।

आरोपी यूनुस उर्फ इनायत एक दिन पहले ही परिवार सहित बेटी के यहां पहुंचा था। उसकी बेटी पालेज भरुच गुजरात में रहती है। एटीएस टीम 3 माह से मुम्बई, पूना, सूरत, वडोदरा, भरुच में छानबीन कर आरोपी की जानकारी जुटाई थी।

सम्मानित होगी टीम

एटीएस आइजी विकास कुमार ने बताया कि कार्रवाई में शामिल सभी टीमों को विशेष आयोजन में सम्मानित किया जाएगा। टीम में हैडकांस्टेबल दानिश खान, कांस्टेबल राजेन्द्र सिंह, सत्येन्द्र सिंह, उदयपुर एटीएस के राजेन्द्र सिंह शामिल थे।

Published on:

20 Oct 2025 02:39 pm

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / Rajasthan Crime: 27 साल से फरार 25 हजार के इनामी बदमाश को उदयपुर ATS ने दबोचा, बेटी के यहां गया तो पकड़ा गया

