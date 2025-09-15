राजस्थान के डूंगरपुर-जालोर में अंग्रेजी शराब की बम्पर बिक्री, कैसे?, सब है आंकड़ों का खेल, जानें हकीकत

Rajasthan Liquor : उदयपुर कहने को तो जनजातीय इलाके में जहां लोग अंग्रेजी शराब से कोसों दूर हैं, यहां पीने वालों के लिए 'करंट' वाली महुआ ही सबकुछ है। लेकिन सरकारी आंकड़ों में इन जिलों से राजस्थान की सबसे ज्यादा अंग्रेजी शराब बेची जा रही है। असल में यह बिक्री यह नहीं बल्कि गुजरात में तस्करी के रूप में हो रही है। इस हकीकत के बारे में सरकार में बैठे मंत्री से लेकर विभाग के सब अधिकारी जानते हैं, लेकिन राजस्व के चलते कोई भी बोलने को तैयार नहीं है।