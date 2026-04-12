Rajasthan Roadways: राजस्थान हाईकोर्ट ने पूछा- कर्मचारियों को 5 महीने से क्यों नहीं दी सैलरी? 20 अप्रेल तक मांगा जवाब

अब रोडवेज प्रशासन को यह बताना होगा कि किस आधार पर और किन नियमों के तहत कर्मचारियों का वेतन पांच महीनों से रोका गया है। इस विवाद ने प्रदेशभर के रोडवेज कर्मियों में असंतोष पैदा कर दिया है। क्योंकि वेतन न मिलने से उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। अब सभी की नजरें 20 अप्रैल को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं।