पासपोर्ट बनवाना बना सिरदर्द: तलाकशुदा महिला और विदेशी पत्नी वाले परेशान, एक वादा पूरा न होना बना संकट



वे उदयपुर में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय खुलवाने के लिए भी प्रयास नहीं कर रहे, जबकि पूर्व में विदेश मंत्रालय व केंद्रीय मंत्री ने उदयपुर में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय खोलने का आश्वासन दिया था। क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय उदयपुर में नहीं होने से यहां के आदिवासी बहुल इलाके के सैकड़ों लोगों को कोटा तक का सफर करना पड़ता है।