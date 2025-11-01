बड़ा मौका: उदयपुर में प्लॉट आवंटन प्रक्रिया शुरू, इन्हें मिलेगा आरक्षण का लाभ, 18 नवंबर को निकलेगी लॉटरी



बता दें कि धरोहर राशि 13 नवंबर तक जमा कराई जाएगी। लॉटरी 18 नवंबर को निकाली जाएगी। रीको के वरिष्ठ उप महाप्रबंधक अजय पंड्या ने बताया कि कलड़वास (विस्तार) औद्योगिक क्षेत्र में सात भूखंड, आमली औद्योगिक क्षेत्र में 64 भूखंड, सगतपुरा में 6 और श्रीराम जानकी माल की टूस में 43 भूखंड को प्रत्यक्ष आंवटन योजना के तहत हैं। पिछले पांच चरणों में 19 प्लॉट पर आवेदन मिले। दो को ऑफर लेटर और 17 को आवंटन पत्र जारी किए गए।