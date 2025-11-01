बड़ा मौका: उदयपुर में प्लॉट आवंटन प्रक्रिया शुरू, इन्हें मिलेगा आरक्षण का लाभ, 18 नवंबर को निकलेगी लॉटरी

Udaipur Plot allotment process begins (Patrika File Photo)
Udaipur Plot Allotment: उदयपुर जिले में रीको की ओर से विकसित विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में राइजिंग राजस्थान में एमओयू करने वाले निवेशकों के लिए आरक्षित मूल्य पर 120 औद्योगिक भूखंड का आवंटन की प्रक्रिया शुरू की गई है। आवंटन के लिए छठे चरण की शुरुआत हुई।
बता दें कि धरोहर राशि 13 नवंबर तक जमा कराई जाएगी। लॉटरी 18 नवंबर को निकाली जाएगी। रीको के वरिष्ठ उप महाप्रबंधक अजय पंड्या ने बताया कि कलड़वास (विस्तार) औद्योगिक क्षेत्र में सात भूखंड, आमली औद्योगिक क्षेत्र में 64 भूखंड, सगतपुरा में 6 और श्रीराम जानकी माल की टूस में 43 भूखंड को प्रत्यक्ष आंवटन योजना के तहत हैं। पिछले पांच चरणों में 19 प्लॉट पर आवेदन मिले। दो को ऑफर लेटर और 17 को आवंटन पत्र जारी किए गए।
राइजिंग राजस्थान में 14 अक्टूबर तक एमओयू करने वाले निवेशक योजना में पात्र होंगे। उनको 25 प्रतिशत राशि जमा कराने के बाद शेष 75 प्रतिशत राशि का भुगतान 11 तिमाही किस्तों में 8.50 प्रतिशत ब्याज के साथ या 120 दिन में ब्याज रहित करने की सुविधा दी गई है। राशि जमा कराते ही आवंटन पत्र और कब्जा भी दे दिया जाएगा। रीको की ऋण सुविधा भी है, जिसमें भूखंड की कीमत का 75 प्रतिशत तक ऋण उपलब्ध होता है।
प्रक्रिया में शामिल आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन करते समय भूखंड का 360 डिग्री फोटो व्यू और गूगल लोकेशन भी दिखेगा, जिससे आवेदकों को भूखंड के आसपास की पूरी स्थिति की जानकारी मिलेगी।
एसे में भूखंड चयन करने और बोली लगाने में आसानी होगी। योजना में महिला उद्यमी के लिए दो, पूर्व सैनिक का एक, दिव्यागंजन के लिए एक और सशस्त्र बल में शहीद के आश्रितों के लिए एक भूखंड आरक्षित रखा गया है।
