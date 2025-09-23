Rajasthan: PM मोदी करेंगे बागोलिया बांध फीडर निर्माण कार्य का शिलान्यास, 32 KM लंबी है नहर, किसानों को मिलेगा भरपूर पानी



बताते चलें, बागोलिया बांध फीडर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में एक प्रस्तावित 32 किलोमीटर लंबी नहर है, जिसका उद्देश्य बागोलिया बांध को भरना है। ताकि उस क्षेत्र के किसानों को सिंचाई और पानी की आपूर्ति की जा सके। इस परियोजना के लिए 190 करोड़ रुपये की लागत से फीडर निर्माण के लिए वर्चुअल शिलान्यास किया जाएगा।