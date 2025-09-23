Rajasthan: PM मोदी करेंगे बागोलिया बांध फीडर निर्माण कार्य का शिलान्यास, 32 KM लंबी है नहर, किसानों को मिलेगा भरपूर पानी

मावली (सलू्ंबर): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 सितंबर को बांसवाड़ा जिले में आयोजित कार्यक्रम में मावली स्थित बागोलिया बांध में उदयसागर से बागोलिया बांध फीडर निर्माण कार्य का भी वर्चुअल शिलान्यास करेंगे। कार्यक्रम की पूर्व तैयारियों को लेकर चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने सोमवार को बागोलिया बांध का दौरा किया।
वहीं, पीएम मोदी की जनसभा की तैयारियों को लेकर भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ ने पार्टी पदाधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी संभाग की और राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी परमाणु बिजली परियोजना का शिलान्यास करने आ रहे हैं।
उन्होंने कहा कि जनजाति बाहुल्य इस संभाग के लिए यह ऐतिहासिक क्षण है। इसलिए इन पलों की साक्षी सलू्ंबर विधानसभा क्षेत्र की जनता भी बने। इसके लिए हर गांव से जनता इस सभा में पारंपरिक वेशभूषा में, लोक गीतों, वाद्य यंत्रों के साथ उल्लास से पहुंचे।
बताते चलें, बागोलिया बांध फीडर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में एक प्रस्तावित 32 किलोमीटर लंबी नहर है, जिसका उद्देश्य बागोलिया बांध को भरना है। ताकि उस क्षेत्र के किसानों को सिंचाई और पानी की आपूर्ति की जा सके। इस परियोजना के लिए 190 करोड़ रुपये की लागत से फीडर निर्माण के लिए वर्चुअल शिलान्यास किया जाएगा।
यह मावली विधानसभा क्षेत्र की दशकों पुरानी मांग को पूरा करेगी। यह परियोजना बागोलिया बांध को भरने में मदद करेगी, जिससे सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध होगा। इस परियोजना में 190 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा फीडर निर्माण के लिए वर्चुअल शिलान्यास किया जाएगा।