‘रिफलेक्शन ऑफ सॉल’ ने कला जगत को दी गति, उदयपुर के आर्टिस्ट की कृति 10 लाख में बिकी

उदयपुर। कोरोना काल से मंदी से जूझ रहे कला बाजार को फिर नई उम्मीद और गति मिलने लगी है। उदयपुर के समकालीन चित्रकार प्रो. सुशील निम्बार्क की कृति अंतरराष्ट्रीय बाजार में 10 लाख में बिकी है। इसको लेकर भारतीय कला जगत में खुशी का माहौल है।