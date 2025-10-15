Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उदयपुर

‘रिफलेक्शन ऑफ सॉल’ ने कला जगत को दी गति, उदयपुर के आर्टिस्ट की कृति 10 लाख में बिकी

कोरोना काल से मंदी से जूझ रहे कला बाजार को फिर नई उम्मीद और गति मिलने लगी है। उदयपुर के समकालीन चित्रकार प्रो. सुशील निम्बार्क की कृति अंतरराष्ट्रीय बाजार में 10 लाख में बिकी है।

less than 1 minute read

उदयपुर

image

kamlesh sharma

Oct 15, 2025

उदयपुर। कोरोना काल से मंदी से जूझ रहे कला बाजार को फिर नई उम्मीद और गति मिलने लगी है। उदयपुर के समकालीन चित्रकार प्रो. सुशील निम्बार्क की कृति अंतरराष्ट्रीय बाजार में 10 लाख में बिकी है। इसको लेकर भारतीय कला जगत में खुशी का माहौल है।

अमूर्त कला (एब्सट्रेक्ट आर्ट) में अंतरराष्ट्रीय मंच पर पहचान बनाने वाले उदयपुर के आर्टिस्ट प्रो. सुशील निम्बार्क की कृति 'रिफ्लेक्शन्म ऑफ सॉल' प्रसिद्ध आर्ट गैलरी के श्रेष्ठ रही। कृति को बेल्जियम की कला प्रेमी मिसा कासपोरवा ने 9200 यूरो में खरीदी।

यह है कृति में

मूर्त (फिगरेटीव) पेंटिंग 'रिफलेक्शन ऑफ सॉल' नामक कृति 15 साल पहले बनाई गई थी। यह 95 गुणा 70 सेंटीमीटर साइज की पेंटिंग है, जिसमें आत्मा के प्रतिरूप को दर्शाया गया है। इसके ऊंची कीमत में बिकना बड़ा उदाहरण है।

दस फीसदी कला को समर्पित

चित्रकार निम्बार्क ने बताया कि कृति से मिली राशि का दस फीसदी हिस्सा कला के नाम ही समर्पित किया जाएगा। ऐसे में वरिष्ठ चित्रकार डॉ. विद्यासागर उपाध्याय की प्रेरणा से एक लाख रुपए कला संस्था टखमण को समर्पित किया है।

प्रो. निम्बार्क: एक परिचय

निम्बार्क एमजी कॉलेज में फाइन आर्ट के प्रोफेसर हैं। वे ललित कला अकादमी, आइफेक्स सहित अनेक पुरस्कारों से सम्मानित हो चुके हैं। राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों में  भागीदारी निभा चुके हैं। हाल ही में रोमानिया में हुए इंटरनेशनल सिम्पोजियम में पुरस्कृत हुए।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

15 Oct 2025 08:57 pm

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / ‘रिफलेक्शन ऑफ सॉल’ ने कला जगत को दी गति, उदयपुर के आर्टिस्ट की कृति 10 लाख में बिकी

बड़ी खबरें

View All

उदयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan: PM आवास योजना में भ्रष्टाचार, मंत्री मदन दिलावर ने सरपंच और 5 कर्मचारियों को दिया बड़ा झटका

Madan Dilawar
उदयपुर

‘गहलोत वंशवाद-परिवारवाद के ध्वजवाहक, कांग्रेस क्यों न राहुल गांधी को पाकिस्तान से चुनाव लड़वाए’ उदयपुर में बोले गौरव वल्लभ

Gaurav Vallabh
उदयपुर

गोगुंदा-पिंडवाड़ा हाईवे पर हर पल मंडरा रहा खतरा

उदयपुर

Crime: बलात्कार के बाद गर्भवती हुई नाबालिग, बच्चा पैदा होने पर आरोपी छीन ले गया, पुलिस रही मौन

Udaipur Crime
उदयपुर

Rajasthan : 21 अक्टूबर को लेकर उलझन में हैं सरकारी कर्मचारी, जानें क्या है माजरा

Rajasthan Government Employees are Confused about 21 October find out what matter is
उदयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.