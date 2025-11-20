Rajasthan: पत्नी की आत्महत्या से आहत शख्स ने पहले बेटे को मारा…फिर सुसाइड नोट छोड़ खुद फांसी के फंदे पर लटका

फोटो पत्रिका नेटवर्क
उदयपुर। ऋषभदेव थाना क्षेत्र के मसारो की ओवरी गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। जहां पत्नी के आत्महत्या करने से आहत होकर पति ने बेटे की हत्या कर दी। बाद में खुद भी फंदे से लटक कर आत्महत्या कर ली।
पुलिस के अनुसार पेट्रोल पंप कर्मी जगदीश (30), उसकी पत्नी शारदा (27) और 7 साल के बेटे हिमांशु के शव घर के भीतर मिले। घटना का खुलासा तब हुआ जब जगदीश के माता-पिता बाहर से लौटे तो घर का दरवाजा अंदर से बंद मिला। ग्रामीणों की मदद से गेट तोड़ने पर शारदा का शव फर्श पर पड़ा मिला, जबकि जगदीश और उसका बेटा अलग-अलग कमरों में फंदे से लटके पाए गए।
पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ, जिससे घटनाक्रम का पता चला। प्रारंभिक जांच के अनुसार पत्नी ने पहले आत्महत्या की। काम से लौटने पर पत्नी का शव देख जगदीश ने उसे फंदे से उतारा, फिर बेटे की हत्या कर उसे फंदे पर लटका दिया और अंत में खुद ने भी जान दे दी। सुसाइड नोट में उसने लिखा था-मेरे घर वालों की कोई गलती नहीं है, पत्नी मर गई, इसलिए हम भी मर रहे हैं। डीएसपी राजीव राहर ने बताया कि फिलहाल मौत के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। पीहर और ससुराल पक्ष की रिपोर्ट पर मामले की जांच की जा रही है।
जगदीश के माता-पिता कानूवाडा गांव गए हुए थे। दोनों बुधवार शाम को घर लौटे तो गेट अंदर से बंद था। जगदीश की मोटरसाइकिल घर के बाहर खड़ी थी। परिवारजनों को बुलाकर गेट खुलवाया तो दादी ने पोते और बहू का शव देखा। बेटा जगदीश नहीं दिखने पर घर के अंदर तलाश की तो दूसरे कमरे में उसका शव भी फंदे से लटका मिला।
मृतका शारदा के भाई रजोल निवासी प्रकाश पुत्र संग्राम मीणा ने थाने में रिपोर्ट दी। जिसमें उन्होंने लिखा कि ये हत्या है या फिर सुसाइड, पुलिस इस मामले की गहराई से जांच करे। वहीं, जगदीश के छोटे भाई सुनील कुमार ने भी थाने में रिपोर्ट दी, जिसमें जांच की मांग की है। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिए।
