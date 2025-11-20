Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उदयपुर

Rajasthan: पत्नी की आत्महत्या से आहत शख्स ने पहले बेटे को मारा…फिर सुसाइड नोट छोड़ खुद फांसी के फंदे पर लटका

उदयपुर जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। जहां पत्नी के आत्महत्या करने से आहत होकर पति ने बेटे की हत्या कर दी। बाद में खुद भी फंदे से लटक कर आत्महत्या कर ली।

2 min read
Google source verification

उदयपुर

image

kamlesh sharma

Nov 20, 2025

फोटो पत्रिका नेटवर्क

उदयपुर। ऋषभदेव थाना क्षेत्र के मसारो की ओवरी गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। जहां पत्नी के आत्महत्या करने से आहत होकर पति ने बेटे की हत्या कर दी। बाद में खुद भी फंदे से लटक कर आत्महत्या कर ली।

पुलिस के अनुसार पेट्रोल पंप कर्मी जगदीश (30), उसकी पत्नी शारदा (27) और 7 साल के बेटे हिमांशु के शव घर के भीतर मिले। घटना का खुलासा तब हुआ जब जगदीश के माता-पिता बाहर से लौटे तो घर का दरवाजा अंदर से बंद मिला। ग्रामीणों की मदद से गेट तोड़ने पर शारदा का शव फर्श पर पड़ा मिला, जबकि जगदीश और उसका बेटा अलग-अलग कमरों में फंदे से लटके पाए गए।

सुसाइड नोट में यह लिखा

पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ, जिससे घटनाक्रम का पता चला। प्रारंभिक जांच के अनुसार पत्नी ने पहले आत्महत्या की। काम से लौटने पर पत्नी का शव देख जगदीश ने उसे फंदे से उतारा, फिर बेटे की हत्या कर उसे फंदे पर लटका दिया और अंत में खुद ने भी जान दे दी। सुसाइड नोट में उसने लिखा था-मेरे घर वालों की कोई गलती नहीं है, पत्नी मर गई, इसलिए हम भी मर रहे हैं। डीएसपी राजीव राहर ने बताया कि फिलहाल मौत के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। पीहर और ससुराल पक्ष की रिपोर्ट पर मामले की जांच की जा रही है।

ऐसे चला घटना का पता

जगदीश के माता-पिता कानूवाडा गांव गए हुए थे। दोनों बुधवार शाम को घर लौटे तो गेट अंदर से बंद था। जगदीश की मोटरसाइकिल घर के बाहर खड़ी थी। परिवारजनों को बुलाकर गेट खुलवाया तो दादी ने पोते और बहू का शव देखा। बेटा जगदीश नहीं दिखने पर घर के अंदर तलाश की तो दूसरे कमरे में उसका शव भी फंदे से लटका मिला।

मृतका शारदा के भाई रजोल निवासी प्रकाश पुत्र संग्राम मीणा ने थाने में रिपोर्ट दी। जिसमें उन्होंने लिखा कि ये हत्या है या फिर सुसाइड, पुलिस इस मामले की गहराई से जांच करे। वहीं, जगदीश के छोटे भाई सुनील कुमार ने भी थाने में रिपोर्ट दी, जिसमें जांच की मांग की है। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिए।

ये भी पढ़ें

Rajasthan : श्मशान घाट में अस्थियां लेने पहुंचे परिजन हुए हैरान, चिता की राख में मिली तांत्रिक सामग्री
भरतपुर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

20 Nov 2025 07:37 pm

Published on:

20 Nov 2025 07:22 pm

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / Rajasthan: पत्नी की आत्महत्या से आहत शख्स ने पहले बेटे को मारा…फिर सुसाइड नोट छोड़ खुद फांसी के फंदे पर लटका

बड़ी खबरें

View All

उदयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

उदयपुर से जयपुर जाने वाली इंटरसिटी में 21 नवंबर से बड़ा बदलाव, यात्रा करने से पहले पढ़ लें ये खबर

Udaipur to Jaipur Intercity Express
उदयपुर

उदयपुर में होगी अमेरिकी बिजनेसमैन के बेटे की शादी, डोनाल्ड ट्रंप जूनियर होंगे खास मेहमान, कई फिल्मी हस्तियां भी होंगी शरीक

American businessman son wedding to be held in Udaipur
उदयपुर

उदयपुर जिले को बेहतरीन काम के लिए 1 करोड़ का राष्ट्रपति पुरस्कार, IAS रिया डाबी ने किया प्राप्त

Riya Dabi
उदयपुर

राजस्थान: विधायक के पीए का स्टेटस, किस पुलिसकर्मी को कहां लगाएं, बना चर्चा का विषय

उदयपुर

उदयपुर की सोफिया जैपुरी बनीं महिलाओं की उम्मीद, 2500 से अधिक को सिखाया रोजगार का हुनर, पढ़ें प्रेरक कहानी

Udaipur Sophia Jaipuri
उदयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.