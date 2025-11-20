Rajasthan: पत्नी की आत्महत्या से आहत शख्स ने पहले बेटे को मारा…फिर सुसाइड नोट छोड़ खुद फांसी के फंदे पर लटका

पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ, जिससे घटनाक्रम का पता चला। प्रारंभिक जांच के अनुसार पत्नी ने पहले आत्महत्या की। काम से लौटने पर पत्नी का शव देख जगदीश ने उसे फंदे से उतारा, फिर बेटे की हत्या कर उसे फंदे पर लटका दिया और अंत में खुद ने भी जान दे दी। सुसाइड नोट में उसने लिखा था-मेरे घर वालों की कोई गलती नहीं है, पत्नी मर गई, इसलिए हम भी मर रहे हैं। डीएसपी राजीव राहर ने बताया कि फिलहाल मौत के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। पीहर और ससुराल पक्ष की रिपोर्ट पर मामले की जांच की जा रही है।