UDA Big Action: उदयपुर के बड़गांव में चला बुलडोजर, 20 करोड़ की जमीन अतिक्रमण मुक्त, पक्की कोठरी बना किराए पर दिया



टीम ने अवैध निर्माणों हटाते हुए पूरी भूमि को खाली कराया। यूडीए ने अतिक्रमण मुक्त इस जमीन की बाउंड्रीवॉल निर्माण के लिए तत्काल तकनीकी टीम को बुलाकर का सर्वे करवाया। कार्रवाई के दौरान तहसीलदार शर्मा के साथ भू-अभिलेख निरीक्षक राजेंद्र सेन, बाबूलाल तेली, राजेश मेहता, प्रताप सिंह राणावत, पटवारी दीपक जोशी, हितेंद्र सिंह तंवर और प्राधिकरण का होमगार्ड जाब्ता मौजूद रहा।