UDA Big Action: उदयपुर के बड़गांव में चला बुलडोजर, 20 करोड़ की जमीन अतिक्रमण मुक्त, पक्की कोठरी बना किराए पर दिया

UDA Big Action: उदयपुर विकास प्राधिकरण (यूडीए) ने मंगलवार को बड़गांव क्षेत्र में करीब एक हेक्टेयर भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया। इस भूमि की बाजार कीमत लगभग 20 करोड़ रुपए बताई गई है।
बता दें कि प्राधिकरण आयुक्त राहुल जैन के निर्देश और तहसीलदार डॉ. अभिनव शर्मा के नेतृत्व में टीम ने राजस्व ग्राम बड़गांव की आराजी संख्या-192 पर कार्रवाई की। यह जमीन पर प्राधिकरण के नाम दर्ज है, यहां पर लोगों ने पक्की कोठरी के निर्माण कर किराए पर दे रखा था।
यूडीए की ओर से बार-बार वैध पट्टे और दस्तावेज के लिए नोटिस दिए गए। लेकिन निर्माणकर्ताओं ने कुछ भी पेश नहीं किया। बुधवार सुबह यूडीए की टीम ने उपाधीक्षक कैलाश खटीक और पुलिस निरीक्षक पूरण सिंह राजपुरोहित की मौजूदगी में पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर कार्रवाई की।
टीम ने अवैध निर्माणों हटाते हुए पूरी भूमि को खाली कराया। यूडीए ने अतिक्रमण मुक्त इस जमीन की बाउंड्रीवॉल निर्माण के लिए तत्काल तकनीकी टीम को बुलाकर का सर्वे करवाया। कार्रवाई के दौरान तहसीलदार शर्मा के साथ भू-अभिलेख निरीक्षक राजेंद्र सेन, बाबूलाल तेली, राजेश मेहता, प्रताप सिंह राणावत, पटवारी दीपक जोशी, हितेंद्र सिंह तंवर और प्राधिकरण का होमगार्ड जाब्ता मौजूद रहा।