Rajasthan: घर के बाहर खेल रहे बच्चे को कुत्ते ने नोंचा-घसीटा, मां दौड़ी तो बची जान

स्ट्रीट डॉग बाइट का यह पूरा घटनाक्रम वहां सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। कैमरे में स्पष्ट दिख रहा है कि एक डॉग ने बच्चे को नोंचने के बाद उसे काटा और दांतों ही उसे खींचते हुए उठाकर गिराया। सीसीटीवी में यह दृश्य जिसने भी देखा वह हिल गया। लोगों ने विरोध जताते हुए एनिमल एड पर फोन लगाया लेकिन उन्हें कहीं से कोई राहत नहीं मिली।