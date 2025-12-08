Udaipur: ई-कॉमर्स वेबसाइट पर बेच रहा था कलक्टर, एसपी और जज की फर्जी मुहर, यूपी से गिरफ्तार हुआ आरोपी

एसपी ने पुलिस उप अधीक्षक वृत नगर पश्चिम को जांच के निर्देश दिए। जांच के बाद आरोपी की तलाश शुरू की गई। सवीना थानाधिकारी अजय सिंह राव के नेतृत्व में टीम सीतापुर, उत्तर प्रदेश भेजी गई। एक साल से फरार आरोपी चौधरी टोला, पुराना सीतापुर कोतवाली, उत्तर प्रदेश निवासी शोभित दीप को गिरफ्तार किया गया। आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे रिमांड पर भेजा गया है।