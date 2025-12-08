8 दिसंबर 2025,

उदयपुर

Udaipur: ई-कॉमर्स वेबसाइट पर बेच रहा था कलक्टर, एसपी और जज की फर्जी मुहर, यूपी से गिरफ्तार हुआ आरोपी

सरकारी अधिकारियों की फर्जी मुहरें ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर बेचने के मामले में एक साल से फरार चल रहे आरोपी को उत्तर प्रदेश के सीतापुर से गिरफ्तार कर लिया गया।

उदयपुर

Rakesh Mishra

Dec 08, 2025

Udaipur News

आरोपी शोभित दीप। फोटो- पत्रिका

उदयपुर। ई-कॉमर्स वेबसाइट से सरकारी अफसरों की फर्जी मुहर बेचने के आरोपी को सवीना थाना पुलिस ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर से गिरफ्तार किया है। आरोपी एक साल से फरार था, जिसकी तलाश की जा रही थी। पुलिस ने बताया कि 26 दिसंबर 2024 को सामने आया था कि अमेजन और फ्लिपकार्ट से कलक्टर, एसपी और जज की फर्जी मुहर बनाकर बेची जा रही थी।

एसपी ने पुलिस उप अधीक्षक वृत नगर पश्चिम को जांच के निर्देश दिए। जांच के बाद आरोपी की तलाश शुरू की गई। सवीना थानाधिकारी अजय सिंह राव के नेतृत्व में टीम सीतापुर, उत्तर प्रदेश भेजी गई। एक साल से फरार आरोपी चौधरी टोला, पुराना सीतापुर कोतवाली, उत्तर प्रदेश निवासी शोभित दीप को गिरफ्तार किया गया। आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे रिमांड पर भेजा गया है।

पत्नी के नाम से खोली थी फर्म

आरोपी के पास से फर्जी मुहरें और फर्जी सील बनाने में इस्तेमाल होने वाले उपकरण जब्त किए गए। आरोपी शोभित वर्मा ने पत्नी मधु वर्मा के नाम से ‘मधु इंटरप्राइजेज’ फर्म बना रखी थी, जिसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराकर वह अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसे ऑनलाइन बिजनेस प्लेटफॉर्म पर काम कर रहा था। लेडीज कपड़ों की ऑनलाइन सेलिंग के लिए अकाउंट खोलकर उसने फर्जी मुहर बेचने का काम शुरू कर दिया था।

