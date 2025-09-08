Patrika LogoSwitch to English

उदयपुर

दगाबाज माशूका: अपने ही आशिक से 5 लाख लूटने में रही शामिल, ऐसे रची थी साजिश, अब गिरफ्तार

उदयपुर जिले में सूरजपोल थाना पुलिस ने 5 लाख की लूट का खुलासा कर फरार आरोपी अमीनउद्दीन और पूजा को गिरफ्तार किया। पहले पकड़े गए अजहर से 3 लाख, जबकि दोनों से 2 लाख बरामद हुए। युवती ने ध्रुव से दोस्ती कर लोकेशन दी और साथियों संग वारदात को अंजाम दिया।

उदयपुर

Arvind Rao

Sep 08, 2025

Udaipur
युवक-युवती गिरफ्तार (फोटो- पत्रिका)

उदयपुर: सूरजपोल थाना पुलिस ने पिछले दिनों हुई 5 लाख की लूट के मामले में फरार युवक-युवती को गिरफ्तार किया है। मामले में एक आरोपी को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। तीनों आरोपियों से लूट की राशि बरामद कर ली गई।


सूरजपोल थानाधिकारी रतन सिंह चौहान ने बताया कि मामले में फरार खड़कजी चौक निवासी अमीनउद्दीन और रावजी का हाटा हाल वारियों की घाटी निवासी पूजा को गिरफ्तार किया। दोनों से एक-एक लाख रुपए बरामद किए गए। इससे पहले आरोपी खड़कजी का चौक निवासी अजहर खान को गिरफ्तार किया गया था, जिससे 3 लाख बरामद किए गए थे।

पूछताछ में हुआ ये खुलासा


पूछताछ में सामने आया कि युवती पूजा आरोपी अजहर के संपर्क में थी। अजहर ने ध्रुव से मिलाया था। युवती को ध्रुव के पास 5 लाख रुपए होने का पता चला तो उसने अजहर को सूचना देकर लूट की साजिश रच दी।


यह था पूरा मामला


प्रार्थी ध्रुव ने रिपोर्ट दर्ज कराई। बताया कि 28 अगस्त को वह दोस्त कविश सिंह सोलंकी से 5 लाख रुपए उधार लेकर आया था। वह रुपए लेकर महिला मित्र के साथ कार से रवाना हुआ। फतह स्कूल के पास पहुंचा ही था कि बाइक पर आए दो लोगों ने रोककर मारपीट की और 5 लाख रुपए से भरा बैग लूट लिया। महिला मित्र भी कार से उतरी और दोनों बदमाशों के साथ बाइक पर बैठ कर भाग गई।


पुलिस जांच में सामने आया कि वारदात पहले से तय थी। अजहर और पूजा प्रेमी-प्रेमिका हैं। पूजा ने ध्रुव से दोस्ती कर उसका भरोसा जीता और जैसे ही उसे रुपए की जानकारी मिली, उसने अजहर को लोकेशन दे दी। इसके बाद अजहर और अमीनउद्दीन ने पीछा कर नकदी लूट ली।

08 Sept 2025 03:02 pm

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / दगाबाज माशूका: अपने ही आशिक से 5 लाख लूटने में रही शामिल, ऐसे रची थी साजिश, अब गिरफ्तार

