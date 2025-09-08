दगाबाज माशूका: अपने ही आशिक से 5 लाख लूटने में रही शामिल, ऐसे रची थी साजिश, अब गिरफ्तार



प्रार्थी ध्रुव ने रिपोर्ट दर्ज कराई। बताया कि 28 अगस्त को वह दोस्त कविश सिंह सोलंकी से 5 लाख रुपए उधार लेकर आया था। वह रुपए लेकर महिला मित्र के साथ कार से रवाना हुआ। फतह स्कूल के पास पहुंचा ही था कि बाइक पर आए दो लोगों ने रोककर मारपीट की और 5 लाख रुपए से भरा बैग लूट लिया। महिला मित्र भी कार से उतरी और दोनों बदमाशों के साथ बाइक पर बैठ कर भाग गई।