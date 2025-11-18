उदयपुर बन रहा हाईटेक सर्जरी हब, अब शहर में ही वेलीस रोबोटिक नी-रिप्लेसमेंट सर्जरी संभव

-बिना दर्द और कम कट के साथ पर्सनलाइज्ड सर्जरी

-वेलीस तकनीक रीयल टाइम डेटा का उपयोग कर मरीज की हड्डी, लिगामेंट्स के अनुसार सटीक प्लानिंग करती है

-ऑपरेशन के कुछ घंटे बाद ही मरीज चलने लगता है। मांसपेशियों की कमजोरी न के बराबर रहती है

-तेज रिकवरी व ज्यादा दिन अस्पताल में रहने की जरूरत नहीं

-कम टिश्यू कटिंग और मिनिमल इनवेजन से घाव जल्द भरता है। मरीज जल्द सामान्य हो जाता है